Как одни из крупнейших представителей семьи слоновых стали карликами

Семейство слоновых довольно большое, и содержит в себе много видов: от африканских слонов до степных мамонтов. Ученые рассказали, как один из представителей семейства великанов превратился в карлика.

Речь идет о вымершем виде гигантских слонов Paleoloxodon antiquus, который жил на территории Европы 780 – 30 тысяч лет назад. Эти слоны имели высоту до 4,2 метра и вес до 15 тонн. Ученые обнаружили, что около 400 тысяч лет назад от вида отделился новый вид, который называется Palaeoloxodon mnaidriensis, и который является карликовым слоном.

Интересно 1 500 гаджетов за первые три дня: Huawei Band 6 установил рекорд в Украине



Palaeoloxodon mnaidriensis, карликовый слон / Фото Wikipedia

Насколько быстро уменьшился слон

Ученые считают, что великан Paleoloxodon antiquus заселил Сицилию около 200 тысяч лет назад, когда уровень моря был меньше. Когда вода поднялась, слоны оказались в изоляции. Согласно исследованиям новый вид Palaeoloxodon mnaidriensis генетически отделился от северного подвида Paleoloxodon antiquus около 400 тысяч лет назад.

Ученые пока не уверены, кому карликовый слон приходится более близким родственником – северному или южному виду Paleoloxodon antiquus. Генетически – северному. Однако, согласно исследованию черепа карликовый слон больше похож на слонов южной Европы.

Находясь в изоляции, некоторые животные начинают увеличиваться или уменьшаться. Например, островной гигантизм ярко проявил себя в Новой Зеландии, где возникли моа и орлы Хааста. Карликовый слон Palaeoloxodon mnaidriensis представляет собой противоположную сторону эволюции, когда, вероятно, из-за отсутствия хищников, ограниченного ареала существования и из-за малого количества пищи животные уменьшаются в размерах.

Читайте на сайте Не мамонтами единственными: 4 древних животных, которых нашли замерзшими во льду

Ученые успешно добыли древнюю ДНК из остатков слонов, которые нашли в пещере Пунтали, Сицилия. ДНК извлекли из внутреннего уха животного. На ее основе и провели исследование.

Оказалось, что перед вымиранием карликовый сицилийский слон имел массу 15% от "изначальной". Это означает, что слоны теряли 200 килограммов в поколение. Также каждое новое поколение было на 4 сантиметра ниже предыдущего.

Масштабы "карликовости" в результате этого быстрого эволюционного процесса поразительны. Это привело к потере массы тела почти на 85% у одного из крупнейших млекопитающих, которые когда-либо существовали на Земле. Вымершие карликовые слоны являются потомками гигантов и входят в их число. Это примеры эволюции на островах, которые очень интригуют,

– делится впечатлениями эксперт по молекулярной бионауке Аксель Барлоу.