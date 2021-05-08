В отчете аналитиков указывается, что по итогам 2019 года объемы выбросов шести видов парниковых газов, среди которых углекислый газ, метан и оксид азота, составили в Китае 14,09 миллиарда тонн. Это примерно на 30 млн тонн больше, чем совокупный объем выбросов всех развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это делает Китай крупнейшим загрязнителем воздуха на планете.

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Статистика загрязнения

На Китай приходится 27 процентов от всех общемировых выбросов загрязняющих веществ.

Доля США в этой статистике составляет 11 процентов, что ставит страну на второе место среди тех, кто больше всего загрязняет окружающую среду.

Индия в этом списке впервые вышла на третье место, обойдя Европейский союз. На ее долю приходится около 6,6 процента от общемировых выбросов вредных веществ.

Вместе с тем на душу населения объемы выбросов в Китае меньше, чем в США, что неудивительно, поскольку Китай является самой населенной страной.

Также отмечается, что страны, которые сегодня входят в состав ОЭСР по-прежнему являются главными виновниками глобального потепления.