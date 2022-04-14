По последним исследованиям, микропластик проник везде. Его находят даже на вершинах гор и в глубочайших углах человеческих легких. Нетрудно догадаться, что попадание чужеродных частиц, не разлагаемых естественным путем, не сулит ничего хорошего для здоровья.

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Микропластик везде

Пластиковые отходы химически почти не разлагаются, но постепенно фрагментируются на мелкие и очень мелкие частицы и попадают в том числе в систему водоснабжения и почву. Если такие частицы имеют размер от 0,001 до 5 мм, это именуется микропластиком. Если они дробятся еще сильнее – до размера менее 0,001 миллиметра – то называются уже нанопластиками.



Мелкие частицы пластика под микроскопом / Фото iStock

Откуда берется микропластик

Такие невидимые примеси вскоре попадают в рыбу, фрукты, овощи и т.д., а вместе с ними к нам на стол.

Кроме того, если человек выпивает полтора-два литра воды из пластиковых бутылок в день, за год он вместе с ним получает до 90 тысяч микроскопических пластиковых частиц.

Исследователи медицинского университета Вены говорят, что предпочитающие воду из-под крана могут снизить это число до 40 тысяч — в зависимости от того, где именно проживают.

Существует и другой важный источник микропластика – косметика и средства личной гигиены. Дело в том, что в большинстве случаев производители (включая известнейшие мировые бренды) намеренно добавляют в продукцию микроскопические пластиковые шарики, чтобы улучшить ее технические характеристики. Весь этот микропластик тоже проникает в организм человека.

Сколько пластика мы съедаем и чем это чревато

Согласно исследованиям, среднестатистический человек проглатывает около пяти граммов микропластика в неделю. Эта масса эквивалентна одной банковской карте.

Ученые говорят, что прохождение микропластика через желудочно-кишечный тракт изменяет его микробиом. Это, в свою очередь, вызывает нарушение метаболизма: ожирение, диабет и хронические заболевания печени. Эти частицы могут вызвать воспалительные реакции и иммунный ответ, а нанопластик вообще способен запускать цепочки химических реакций, вызывающих рак.

Как с этим бороться

Специалисты предлагают несколько простых советов: