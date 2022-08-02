Подобную технологию перевода в мае показывала и Google, но пока неясно, ведется ли разработка и на какой стадии. Возможно, это лишь концепт, то есть определенное видение будущего устройства, которое хочет создать компания. Здесь Xiaomi опередила американского технологического гиганта.

Ранее Xiaomi запатентовала умные очки с медицинскими функциями

Что известно о новых очках

Как становится понятно из названия, одной из главных черт гаджета стала камера. Очки получили широкоугольный датчик на 50 мегапикселей , ради которого к левой стороне корпуса пришлось прикрепить массивный и хорошо заметный блок. Камера может похвастаться электронной стабилизацией изображения, а также перископическим телеобъективом с 5-кратным зумом на 8 мегапикселей.

, ради которого к левой стороне корпуса пришлось прикрепить массивный и хорошо заметный блок. Камера может похвастаться электронной стабилизацией изображения, а также перископическим телеобъективом с 5-кратным зумом на 8 мегапикселей. Очки способны вести видеосъемку – о ней окружающих предупреждает специальный световой индикатор.

Выглядят Mijia Glasses Camera довольно забавно – окружающие легко узнают в гаджете не обычные очки. Они массивны благодаря нескольким надстройкам. Перед правым глазом, например, находится 0,23-дюймовый Micro OLED-дисплей от Sony, похожий на аналогичный в очках Google, выпущенных еще в 2013 году. Он вынесен наружу в отдельный модуль, а не проектирует изображение на сами стекла очков.



Mijia Glasses Camera / Фото Mijia

Разрешение экрана неизвестно, но показатель плотности пикселей составляет 328 ppi.

За производительность устройства отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm.

Объем оперативной памяти – 3 гигабайта, встроенной – 32 гигабайта.

Емкость аккумулятора гаджета – 1020 миллиампер-часов. Его хватит на 100 минут непрерывной записи.

Функции

Mijia Glasses Camera позволяет запускать AR-программы (дополненная реальность).

Также очки имеют опцию перевода иностранного языка в текст и вывод на экран пользователя. Происходит это в реальном времени. Можно, например, переводить надписи с английского на китайский.

Смотрите ролик-презентацию будущих очков: видео

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