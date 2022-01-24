Одна флешка – два интерфейса: Xiaomi выпустила накопитель с одновременной поддержкой USB-A и C

24 января 2022 , 13:03
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Источник:

IT Home

Китайский производитель потребительской электроники Xiaomi представил новый USB-накопитель из серии U-disk. Его особенность в одновременной поддержке сразу двух интерфейсов – Type-A и Type-C.

Новинка предлагает компактный дизайн, более стабильную работу и высокую производительность. Однако ключевая ее фишка, конечно же, в способности подключаться не только к компьютерам, но и к смартфонам.

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Характеристики

  • Основные компоненты USB-накопителя Xiaomi с двойным интерфейсом используют передовую технологию сжатия UDP.
  • USB-накопитель значительно уменьшился в размерах и надежно защищен от влаги и пыли.
  • Корпус состоит из цинкового сплава, который хорошо предотвращает устройство от перегрева.


USB-накопитель от Xiaomi из серии U-disk / Фото Xiaomi


​USB-накопитель от Xiaomi из серии U-disk / Фото Xiaomi

  • Накопитель использует чип TLC с функцией ускорения записи SLC.
  • Представлен он в двух вариантах: 64 гигабайта и 128 гигабайт.
  • Заявлена поддержка протокола – SuperSpeed USB 3.2 Gen1 с максимальной скоростью чтения до 150 мегабит в секунду.

Флешка Xiaomi совместима со смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими устройствами, которые оснащены интерфейсами Type-A или Type-C. Новый U-disk поддерживает операционные системы Windows 7/8/10/11, Mac OS 10.6 и выше, Android 4.4 и выше, и имеет возможность подключения по OTG.


USB-накопитель от Xiaomi из серии U-disk / Фото Xiaomi


USB-накопитель от Xiaomi из серии U-disk / Фото Xiaomi

Цена

  • Версию флешки на 64 гигабайта оценили в 99 юаней – примерно 443 гривны.
  • Версия на 128 гигабайтов обойдется в 169 юаней – 756 гривен.

Продажи стартовали 21 января.

Автор: Олександр Гайдамашко