Новинка предлагает компактный дизайн, более стабильную работу и высокую производительность. Однако ключевая ее фишка, конечно же, в способности подключаться не только к компьютерам, но и к смартфонам.

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Характеристики

Основные компоненты USB-накопителя Xiaomi с двойным интерфейсом используют передовую технологию сжатия UDP.

USB-накопитель значительно уменьшился в размерах и надежно защищен от влаги и пыли.

Корпус состоит из цинкового сплава, который хорошо предотвращает устройство от перегрева.



USB-накопитель от Xiaomi из серии U-disk / Фото Xiaomi



​USB-накопитель от Xiaomi из серии U-disk / Фото Xiaomi

Накопитель использует чип TLC с функцией ускорения записи SLC.

Представлен он в двух вариантах: 64 гигабайта и 128 гигабайт .

. Заявлена поддержка протокола – SuperSpeed USB 3.2 Gen1 с максимальной скоростью чтения до 150 мегабит в секунду.

Флешка Xiaomi совместима со смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими устройствами, которые оснащены интерфейсами Type-A или Type-C. Новый U-disk поддерживает операционные системы Windows 7/8/10/11, Mac OS 10.6 и выше, Android 4.4 и выше, и имеет возможность подключения по OTG.



USB-накопитель от Xiaomi из серии U-disk / Фото Xiaomi



USB-накопитель от Xiaomi из серии U-disk / Фото Xiaomi

Цена

Версию флешки на 64 гигабайта оценили в 99 юаней – примерно 443 гривны .

. Версия на 128 гигабайтов обойдется в 169 юаней – 756 гривен.

Продажи стартовали 21 января.