Инцидент произошел в Париже в минувшие выходные. Автомобиль принадлежит местной компании G7 Taxi, предоставляющей услуги по перевозке пассажиров. Компания временно приостановила использование 37 машин Tesla, которыми владеет.

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Что произошло

В аварию попал таксист, возивший свою семью в ресторан. В тот момент он не был на работе.

Перед врезанием в фургон автомобиль остановился на красный сигнал светофора, но вдруг внезапно помчался вперед.

Он сбил и утащил за собой велосипедиста. Впоследствии он скончался.

Машина также наехала на троих пешеходов, несколько человек получили серьезные травмы.

В общей сложности сообщают о 20 раненых с травмами разной степени тяжести.

Водитель попытался остановить транспортное средство, наехав на окружающие препятствия и мусорные баки, нанеся еще больше повреждений, сообщил источник в полиции, ссылаясь на собственную версию событий, свидетелей и видеонаблюдения.

Представитель G7 Taxi сказал, что водитель пытался затормозить, но вместо этого автомобиль ускорился.

Компания Tesla отрицает наличие каких-либо технических проблем с автомобилем, оснащенным функцией беспилотного вождения.

Прокуратура Парижа начала расследование по обвинению в непреднамеренном убийстве и нанесении телесных повреждений.

В среду министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари также заявил, что пока нет доказательств того, что авария была связана с технической проблемой.

На единственном видео, которое сейчас можно найти в сети, виден автомобиль, который на бешеной скорости проносится по улице и уже за кадром, судя по реакции людей, врезается в людей и фургон.

Неизвестно, работала ли машина в режиме автопилота. Tesla не ответила каналу CNN на запросы о комментарии. В настоящее время компания собирает подробные данные с датчиков и камер на своих автомобилях, поэтому, вероятно, знает, был ли включен автопилот в момент столкновения. Заместитель генерального директора G7 Taxi Ян Рикордел тоже не сообщает СМИ эту информацию, а лишь цитирует сделанное в понедельник заявление Tesla, что "первичное расследование исключило техническую неисправность."

Кстати, это уже не первое сообщение о внезапном ускорении автомобиля Tesla, когда водитель действительно пытается затормозить. Ранее о таком случае сообщал владелец уничтоженной Tesla Model Y в Китае. Он утверждает, что автомобиль не только ускорился, но и не реагировал на педаль тормоза.