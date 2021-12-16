Инцидент произошел в Париже в минувшие выходные. Автомобиль принадлежит местной компании G7 Taxi, предоставляющей услуги по перевозке пассажиров. Компания временно приостановила использование 37 машин Tesla, которыми владеет.
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Что произошло
- В аварию попал таксист, возивший свою семью в ресторан. В тот момент он не был на работе.
- Перед врезанием в фургон автомобиль остановился на красный сигнал светофора, но вдруг внезапно помчался вперед.
- Он сбил и утащил за собой велосипедиста. Впоследствии он скончался.
- Машина также наехала на троих пешеходов, несколько человек получили серьезные травмы.
- В общей сложности сообщают о 20 раненых с травмами разной степени тяжести.
- Водитель попытался остановить транспортное средство, наехав на окружающие препятствия и мусорные баки, нанеся еще больше повреждений, сообщил источник в полиции, ссылаясь на собственную версию событий, свидетелей и видеонаблюдения.
- Представитель G7 Taxi сказал, что водитель пытался затормозить, но вместо этого автомобиль ускорился.
- Компания Tesla отрицает наличие каких-либо технических проблем с автомобилем, оснащенным функцией беспилотного вождения.
- Прокуратура Парижа начала расследование по обвинению в непреднамеренном убийстве и нанесении телесных повреждений.
- В среду министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари также заявил, что пока нет доказательств того, что авария была связана с технической проблемой.
На единственном видео, которое сейчас можно найти в сети, виден автомобиль, который на бешеной скорости проносится по улице и уже за кадром, судя по реакции людей, врезается в людей и фургон.
Неизвестно, работала ли машина в режиме автопилота. Tesla не ответила каналу CNN на запросы о комментарии. В настоящее время компания собирает подробные данные с датчиков и камер на своих автомобилях, поэтому, вероятно, знает, был ли включен автопилот в момент столкновения. Заместитель генерального директора G7 Taxi Ян Рикордел тоже не сообщает СМИ эту информацию, а лишь цитирует сделанное в понедельник заявление Tesla, что "первичное расследование исключило техническую неисправность."