Человек современного типа пытался покинуть Африку много раз. Вероятно, окончательно "вырваться" удалось около 70 тысяч лет назад. Да еще до Homo sapiens наши предки стремились покинуть Африканский континент. Что интересно, им это удалось. А находка части хребта одного из таких "мигрантов" на побережье библейской реки Иордан рассказывает нам о событиях, произошедших 1,5 миллиона лет назад.

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Стоянка Убейдия, где обнаружили позвонок; черные и красные отметки – локации палеоантропологических находок плейстоцена / Фото Scientific Reports

Что рассказывает нам позвонок древнего человека

Вероятно, эволюция человека началась в Африке около шести миллионов лет назад. Около двух миллионов лет назад древние люди начали мигрировать из Африки и распространяться по всей Евразии. Убейдия в долине реки Иордан, являющейся вторым старейшим археологическим памятником за пределами Африки, вероятно, была расположена на пути "из Африки в Евразию". Именно там обнаружили позвонок, которому полтора миллиона лет.

Обратите внимание! В Убейдии также обнаружили много костей древних животных, большинство из которых на территории современного Израиля не встречается: саблезубые кошки, мамонты, буйволы, бабуины, бегемоты, жирафы, ягуары и другие.

Главное, что помог узнать позвонок из Израиля – это то, что древние люди расселялись из Африки волнами. Такой вывод был сделан благодаря находке в Грузии: там обнаружили остатки гоминина, возрастом около 1,8 миллиона лет. Он получил название Homo georgicus, человек грузинский. Находка позвонка, возрастом 1,5 миллиона лет, в Израиле доказывает, что произошло по меньшей мере две волны миграции.

Интересно то, что человек грузинский сильно отличался от человека, остатки которого обнаружили в Убейдии. Ученые исследовали позвонок и решили, что он принадлежал ребенку в возрасте 6 – 12 лет. Если бы этот ребенок достиг совершеннолетия, то его рост составлял бы 180 сантиметров – такая высота совпадает с высотой других древних людей, живших тогда в Восточной Африке. А вот Homo georgicus были значительно ниже – до 165 сантиметров.

Таким образом, говорят ученые, мы наблюдаем, что каждая волна миграции могла становиться причиной образования отдельного вида людей – "параллельного человечества". Позже это приведет к появлению неандертальцев, денисовцев, хоббитов с острова Флорес и других.