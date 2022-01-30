Один китайский спутник отбуксировал другой на новую орбиту

Проблема с мусором в космосе каждый год становится "острее". Довольно очевидно, что на эту проблему некоторые вообще не обращают внимания, а другие обращают мало внимания. Поэтому единичное событие "буксования" очень радует.

Говоря о мусоре, преимущественно речь идет о низкой околоземной орбите. Но мы забываем, что "геостационаре", на высоте около 35 780 километров также расположено множество космических аппаратов. Конечно, они также выходят из строя или срок их годности истекает. И их нужно как-то сводить с этой орбиты.

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Сложные маневры сближения с нерабочим спутником: смотрите видео

Вперед, на кладбище!

Когда служба спутника на геостационарной орбите подходит к концу, то он повышает свою орбиту и оказывается на так называемой "орбите захоронения", которая фактически является кладбищем для аппаратов, которые отработали свое. Но иногда происходят внештатные ситуации: например, спутник на "геостационаре" выходит из строя и не может самостоятельно покинуть свою орбиту и отправиться на кладбище.

Впервые отбуксировать спутник решились в Northrop Grumman:

В 2019 году компания запустила MEV-1 (Mission Extension Vehicle). Аппарат должен был продлить срок эксплуатации рабочего спутника Intelsat 901. MEV-1 успешно состыковался с Intelsat и вернул телекоммуникационный аппарат с орбиты захоронения на геостационарную.

В 2020 году стартовала миссия MEV-2, которая была аналогична первой. Целью стал спутник связи Intelsat 10-02, которому MEV-2 успешно продлил срок службы.

Как видим, Northrop Grumman в своих миссиях MEV была нацелена на продление срока работы аппаратов, которые и так находились в хорошем состоянии, но у них не хватало ресурсов для продолжения службы.

Фотография спутника Intelsat 901, сделанная MEV-1 перед стыковкой / Фото IEEE Spectrum

Китай же отправил свой первый аналогичный аппарат под названием Shijian-21 к нерабочему спутнику Beidou-2 G2, чтобы отбуксировать его на орбиту захоронения. Shijian-21 сблизился с Beidou-2 G2 в конце декабря 2021 года, осторожно выравнивая свою орбиту с орбитой цели.

22 января 2022 года, после состыковки, Shijian-21 включил свой маршевый двигатель, чтобы поднять орбиту и отправить нерабочий спутник далеко за геостационарную орбиту, где бы он не представлял угрозы. Сам же аппарат-буксир успешно отстыковался от Beidou-2 G2 26 января 2022 года и вернулся на геостационарную орбиту. Что теперь будет делать Shijian-21 – неизвестно. Будет ли он выполнять какую-то дополнительную работу, или будет ждать очередной спутник, который сломается и его нужно будет отбуксировать на кладбище.