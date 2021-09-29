Это лишь один пункт из списка обвинений в адрес Гриффита. Сообщается, что подозреваемый нарушил закон О международных чрезвычайных экономических полномочиях — он запрещает незаконный экспорт услуг и интеллектуальных технологий в КНДР.

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Что грозит Гриффиту

Ожидается, что финальный приговор вынесут 18 января 2022 года. Известному хакеру грозило 20 лет заключения, однако по соглашению о признании вины, которое он принял, получит не больше шести с половиной.

Таким образом Гриффит признал, что еще с 2018 года предоставлял незаконные консультации власти КНДР по вопросам использования криптовалюты и блокчейна для того, чтобы отмывать деньги и обходить американские санкции.

Прокурор Одри Штраусс рассказывает, что он также разрабатывал планы по облегчению обмена криптовалютами между Северной и Южной Кореями, чем поставил под угрозу безопасность США.

Гриффита арестовали в декабре 2019 года в Лос-Анджелесе, через полгода после конференции DPRK Blockchain Conference. В 2020 году он смог выйти на свободу под залог в 1 миллион долларов, однако летом 2021-го нарушил условия освобождения и снова попал за решетку.

Неизвестно, что побудило подсудимого к признанию вины, так как раньше он настаивал на том, что "не пытался помочь Северной Корее".