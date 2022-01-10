Один из самых интересных гаджетов CES 2022: Samsung представила портативный проектор Freestyle
Источник:Samsung
Samsung представила портативный проектор Freestyle. Он оснащен рядом удобных и полезных функций – в частности умеет подстраивать изображение под цвет ваших стен.
Freestyle сочетает в себе функции проектора, умной колонки и источника наружного освещения. Устройство даже можно "вкрутить" вместо лампочки.
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Freestyle: характеристики новинки
- В отличие от классических "прямоугольных" проекторов, миниатюрный корпус и подставка гаджета позволяют вращать его на 180 градусов, проецируя изображение на любую плоскость, будь то стол, стена или потолок.
- По заявлению Samsung, Freestyle не только автоматически выравнивает картинку, но и подстраивается под цвет поверхности — на случай, если у вас нет специального белого экрана или же белой стены.
- Вес гаджета 830 граммов.
- Он транслирует контент с разрешением 1080p на диагональ от 30 до 100 дюймов с яркостью 550 люмен.
- В комплекте динамики с пространственным звучанием.
- Также Freestyle поддерживает голосовые команды Bixby и Alexa.
Проектор Freestyle от Samsung / Фото Samsung
Как и смарт телевизоры Samsung, Freestyle работает под управлением ОС Tizen, поэтому совместим с приложениями для потокового вещания и может дублировать картинку с ТВ или смартфона. Среди разъемов – USB-C и HDMI.
Компания также представила несколько аксессуаров, совместимых с проектором – водонепроницаемый футляр, внешнюю батарею и переходник Е26, который позволяет "вкрутить" его вместо лампочки и использовать его без дополнительного питания.
Проектор Freestyle от Samsung / Фото Samsung
Цена
Freestyle уже доступен для предварительного заказа в США за 900 долларов.
Смотрите демонстрацию работы проектора Freestyle от Samsung: видео