Freestyle сочетает в себе функции проектора, умной колонки и источника наружного освещения. Устройство даже можно "вкрутить" вместо лампочки.

Интересно The Wall – безграничный футуристический дисплей для бизнес-потребностей

Freestyle: характеристики новинки

В отличие от классических "прямоугольных" проекторов, миниатюрный корпус и подставка гаджета позволяют вращать его на 180 градусов, проецируя изображение на любую плоскость, будь то стол, стена или потолок.

По заявлению Samsung, Freestyle не только автоматически выравнивает картинку, но и подстраивается под цвет поверхности — на случай, если у вас нет специального белого экрана или же белой стены.

Вес гаджета 830 граммов.

Он транслирует контент с разрешением 1080p на диагональ от 30 до 100 дюймов с яркостью 550 люмен.

В комплекте динамики с пространственным звучанием.

Также Freestyle поддерживает голосовые команды Bixby и Alexa.



Проектор Freestyle от Samsung / Фото Samsung

Как и смарт телевизоры Samsung, Freestyle работает под управлением ОС Tizen, поэтому совместим с приложениями для потокового вещания и может дублировать картинку с ТВ или смартфона. Среди разъемов – USB-C и HDMI.

Компания также представила несколько аксессуаров, совместимых с проектором – водонепроницаемый футляр, внешнюю батарею и переходник Е26, который позволяет "вкрутить" его вместо лампочки и использовать его без дополнительного питания.

​

Проектор Freestyle от Samsung / Фото Samsung

Цена

Freestyle уже доступен для предварительного заказа в США за 900 долларов.

Смотрите демонстрацию работы проектора Freestyle от Samsung: видео