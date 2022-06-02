Один из крупнейших фотобанков мира Pixabay перестал работать для россиян: при чем здесь ООН

Россия все больше изолируется не только сама, но и всем цивилизованным миром. С оккупантами не хотят работать не только бизнес и коммерческие интернет-ресурсы, но и бесплатные сервисы.

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Что известно

Отныне, если зайти на сайт Pixabay из России, пользователь увидит сообщение с осуждением войны против Украины: "Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну России против Украины. В ответ на вторжение России в Украину, Pixabay больше не доступен в России. Чтобы прочесть правдивую информацию о том, что происходит в Украине, посетите страницу ООН.



Сообщения на сайте Pixabay / Скриншот 24 канала

Все верно. Больше никаких фото для россиян, пока они закрывают глаза на фотографии разрушенных украинских городов и изуродованных мирных жителей. Продолжаем работать над тотальной цифровой изоляцией россии,

– прокомментировал в своем телеграм-канале Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.

Вопросы к ООН

Стоит отметить, что страница ООН, на которую переадресовывает ресурс, не очень удачный выбор для информирования:

По ссылке находится англоязычная версия раздела о войне в Украине, которую граждане страны-террористки в подавляющем большинстве не понимают.

На странице содержится преимущественно информация не о самой войне , а о полномочиях ООН, праве вето, разнообразных юридических вопросах, членстве страны в организации и упоминания Генерального секретаря. Чтобы получить доступ к новостям о войне необходимо перейти в другой раздел, нажав на специальную кнопку.

, а о полномочиях ООН, праве вето, разнообразных юридических вопросах, членстве страны в организации и упоминания Генерального секретаря. Чтобы получить доступ к новостям о войне необходимо перейти в другой раздел, нажав на специальную кнопку. Однако даже там, как заведено говорить у русских, "все не так однозначно". Публикации, которые делает ООН на своем сайте, никоим образом не дают ответа на вопрос о том, кто же напал на Украину , словно оставляя оккупантам пространство для собственных фантазий. В текстах избегают прямых заявлений об агрессии России против Украины . Когда речь идет о расследовании нарушений прав в Украине, нигде не упоминается, что эти права нарушает Россия. Когда речь идет о смертях детей, организация старательно избегает слова "Россия" – в статье на эту тему ни разу не упоминается, кто же этих детей убивает. В материале под названием "Тысячи мирных жителей находятся под обстрелами в Северодонецке и других городах Украины" ситуация аналогична: ни одного упоминания России как стороны, на которой лежит вина за эти обстрелы. Таких примеров множество.

, словно оставляя оккупантам пространство для собственных фантазий. В текстах . Когда речь идет о расследовании нарушений прав в Украине, нигде не упоминается, что эти права нарушает Россия. Когда речь идет о смертях детей, организация старательно избегает слова "Россия" – в статье на эту тему ни разу не упоминается, кто же этих детей убивает. В материале под названием "Тысячи мирных жителей находятся под обстрелами в Северодонецке и других городах Украины" ситуация аналогична: ни одного упоминания России как стороны, на которой лежит вина за эти обстрелы. Таких примеров множество. Таким образом, так называемые "простые" россияне, вероятно посетившие ресурсы ООН, смогут увидеть только то, что сами захотят – а именно дорисовать между строк тезисы российской пропаганды и еще раз закрепить для себя вину за Украиной. Это позволит им снова заявлять, что именно Украина нарушает права людей, убивает детей и обстреливает собственные города, ведь нигде в публикациях ООН не утверждается противоположное.

Что теперь

К сожалению, у рашистов все еще есть несколько альтернатив. Среди них, например, сайт Unsplash, предлагающий огромный архив бесплатных фотографий, или Freepik, где можно найти еще и векторы, иконки, шрифты и psd-файлы.