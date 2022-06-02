Pixabay – это сайт с бесплатными стоковыми фотографиями, короткими видеороликами, векторными иллюстрациями и даже музыкой. Коллекция сервиса насчитывает 2,1 миллиона файлов. Он предназначен для использования как частными лицами, так и в коммерческих целей, СМИ, дизайнеров. Материалы Pixabay не требуют атрибуции (указания авторства) и могут редактироваться по усмотрению пользователя.
Тайвань ввел новые санкции против России и Беларуси: что запретили
Что известно
Отныне, если зайти на сайт Pixabay из России, пользователь увидит сообщение с осуждением войны против Украины: "Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну России против Украины. В ответ на вторжение России в Украину, Pixabay больше не доступен в России. Чтобы прочесть правдивую информацию о том, что происходит в Украине, посетите страницу ООН.
Сообщения на сайте Pixabay / Скриншот 24 канала
Все верно. Больше никаких фото для россиян, пока они закрывают глаза на фотографии разрушенных украинских городов и изуродованных мирных жителей. Продолжаем работать над тотальной цифровой изоляцией россии,
– прокомментировал в своем телеграм-канале Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.
Вопросы к ООН
Стоит отметить, что страница ООН, на которую переадресовывает ресурс, не очень удачный выбор для информирования:
- По ссылке находится англоязычная версия раздела о войне в Украине, которую граждане страны-террористки в подавляющем большинстве не понимают.
- На странице содержится преимущественно информация не о самой войне, а о полномочиях ООН, праве вето, разнообразных юридических вопросах, членстве страны в организации и упоминания Генерального секретаря. Чтобы получить доступ к новостям о войне необходимо перейти в другой раздел, нажав на специальную кнопку.
- Однако даже там, как заведено говорить у русских, "все не так однозначно". Публикации, которые делает ООН на своем сайте, никоим образом не дают ответа на вопрос о том, кто же напал на Украину, словно оставляя оккупантам пространство для собственных фантазий. В текстах избегают прямых заявлений об агрессии России против Украины. Когда речь идет о расследовании нарушений прав в Украине, нигде не упоминается, что эти права нарушает Россия. Когда речь идет о смертях детей, организация старательно избегает слова "Россия" – в статье на эту тему ни разу не упоминается, кто же этих детей убивает. В материале под названием "Тысячи мирных жителей находятся под обстрелами в Северодонецке и других городах Украины" ситуация аналогична: ни одного упоминания России как стороны, на которой лежит вина за эти обстрелы. Таких примеров множество.
- Таким образом, так называемые "простые" россияне, вероятно посетившие ресурсы ООН, смогут увидеть только то, что сами захотят – а именно дорисовать между строк тезисы российской пропаганды и еще раз закрепить для себя вину за Украиной. Это позволит им снова заявлять, что именно Украина нарушает права людей, убивает детей и обстреливает собственные города, ведь нигде в публикациях ООН не утверждается противоположное.
Что теперь
К сожалению, у рашистов все еще есть несколько альтернатив. Среди них, например, сайт Unsplash, предлагающий огромный архив бесплатных фотографий, или Freepik, где можно найти еще и векторы, иконки, шрифты и psd-файлы.