Один из директоров Tesla рассказал, что думает о продукции Apple – спойлер: ничего хорошего

Один из директоров компании Tesla, Франц фон Хольцхаузен, прокомментировал продукцию и бизнес-стратегию Apple. Он описал их очень четко и лаконично, но отрицательно.

Франц фон Хольцхаузен работает руководителем отдела дизайна в Tesla. Он выразил свое мнение не только о продуктах и ​​планах Apple, но и об отсутствии инноваций.

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Что сказал фон Хольцхаузен

Такое заявление он сделал во время интервью подкаста канала Spike's Car Radio.

Господин Франц пожаловался на то, что компания совершенно не вдохновляет новинками или прорывными идеями.

Печальный нюанс по продуктам Apple сейчас заключается в том, что ждать от них нечего. [Ежегодно] я вижу просто продолжение чего-то существующего. Это просто небольшая доработка того же. В плане вдохновения – трудно получить супермотивацию от того, что они делают,

– говорит дизайнер.

Другими словами, по его мнению, компания из года в год выпускает слегка доработанное "то же самое", называя это инновациями, но довольно редко представляющему миру что-нибудь действительно новое. Здесь руководителя отдела Tesla можно понять, поскольку Илон Маск в своих проектах и ​​планах представляет что-то прорывное гораздо чаще.

Вместе с тем фон Хольцхаузен сообщил, что, хоть он и "не любит это говорить", но все же носит Apple Watch – только из-за их фитнес-функций. В остальном же это довольно печальный продукт. Помимо помощи при занятиях спортом дизайнер Tesla не увидел в часах компании никакого смысла.