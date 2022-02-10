Франц фон Хольцхаузен работает руководителем отдела дизайна в Tesla. Он выразил свое мнение не только о продуктах и планах Apple, но и об отсутствии инноваций.
Интересно Tesla будет конкурировать с Apple и Google, но не на рынке смартфонов: что создает Илон Маск
Что сказал фон Хольцхаузен
- Такое заявление он сделал во время интервью подкаста канала Spike's Car Radio.
- Господин Франц пожаловался на то, что компания совершенно не вдохновляет новинками или прорывными идеями.
Печальный нюанс по продуктам Apple сейчас заключается в том, что ждать от них нечего. [Ежегодно] я вижу просто продолжение чего-то существующего. Это просто небольшая доработка того же. В плане вдохновения – трудно получить супермотивацию от того, что они делают,
– говорит дизайнер.
Другими словами, по его мнению, компания из года в год выпускает слегка доработанное "то же самое", называя это инновациями, но довольно редко представляющему миру что-нибудь действительно новое. Здесь руководителя отдела Tesla можно понять, поскольку Илон Маск в своих проектах и планах представляет что-то прорывное гораздо чаще.
Вместе с тем фон Хольцхаузен сообщил, что, хоть он и "не любит это говорить", но все же носит Apple Watch – только из-за их фитнес-функций. В остальном же это довольно печальный продукт. Помимо помощи при занятиях спортом дизайнер Tesla не увидел в часах компании никакого смысла.