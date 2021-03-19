Сотрудники киберполиции разоблачили одессита, который создавал и распространял вредоносное программное обеспечение. Это позволило ему собрать миллионы логинов и паролей, в частности для входа в интернет-банкинг.

С помощью вредоносного ПО подозреваемый собрал базу из 15 миллионов логинов и паролей для входа в интернет-банкинг, соцсети и электронную почту.

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Как работала схема

24-летний одессит разработал вредоносное ПО. Он зашифровал вредоносное программное обеспечение в обычные документы в формате PDF и рассылал на электронные ящики пользователей почтовых сервисов, выдавая себя за представителя службы безопасности сервисов.

Если получатель открывал это зараженный файл, это позволяло хакеру удаленно взломать административную панель компьютера.

В результате злоумышленник получал сведения о пользователях, в том числе их персональные данные, банковские реквизиты, данные для входа в интернет-банкинг, аккаунты соцсети, электронных ящиков.

Собранные данные подозреваемый также продавал на хакерских форумах и через мессенджеры. Сейчас ему грозит срок до двух лет тюрьмы.