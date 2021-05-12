Элизабет из Лестера, США, увлеклась космосом после того, как в прошлом году наблюдала за посадкой на Марс марсохода NASA Perseverance. Тогда девочка решила построить свою собственную ракету.

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Собственная ракета

Она запустила 2-метровую картонную модель ракеты Vulcan Centaur в январе – ракета взлетела почти на 10 метров. Это зацепило создателей Vulcan Centaur, американских специалистов из запуска космических кораблей United Launch Alliance и Astrobotic, они связались с девочкой и предложили ей место для наклейки на борту лунной капсулы времени.



Элизабет отправит на Луну свою наклейку / Фото The Daily Mail

NASA поручило ULA предоставить ракету для запуска беспилотного посадочного модуля Peregrine Lunar Lander на поверхность Луны. Капсула будет доставлена спусковым аппаратом вместе с научным и другим оборудованием. Он должен приземлиться в конце 2021 года.

Молодая астронавтка NASA

Элизабет мечтает стать астронавткой и надеется, что однажды сама посетит Луну и увидит там свою наклейку. Недавно она завершила пятинедельную программу NASA, в рамках которой выполнила виртуальную миссию на Марс. Тем временем, ее семью пригласила во Флориду посмотреть запуск ракеты с наклейкой Элизабет.

Никто из нас не мог поверить в это, когда мы узнали, что у нее будет возможность оставить свой след на Луне. Для нее невероятно быть приобщенной к этому историческому моменту. Мы искренне верим, что однажды она все же отправится в космос,

– рассказала мать Элизабет.

Интересный факт! Партнер NASA Astrobotic продает места в капсуле времени людям, которые хотят отправить на Луну сувениры, такие как семейные фотографии и другие вещи.