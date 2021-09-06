Как сообщает The Information, компания уже заказала маломощные микросхемы для сборки первых партий гаджетов. Очки с поддержкой дополненной и виртуальной реальностей будут работать по примеру первых поколений умных часов Apple Watch – при подключении к iPhone, iPad или Mac.

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Что известно о разработке очков дополненной реальности Apple

Инсайдеры утверждают, что Apple завершила работу над новыми микросхемами еще в прошлом году. Разработчик создал систему на кристалле и два других специализированных чипа.

еще в прошлом году. Разработчик создал систему на кристалле и два других специализированных чипа. Основная конструкция процессоров завершена и готова к первым испытаниям, а поставщики ждут сигнала для запуска производства.

По словам людей, близких к производственным подрядчикам Apple, ни одна из собранных микросхем не способна выполнять сложные вычисления и, тем более, запускать VR и AR-приложения.

и, тем более, запускать VR и AR-приложения. В то же время чипы поддерживают все актуальные поколения беспроводной связи, а значит, обработкой данных займется другой гаджет из экосистемы компании.

из экосистемы компании. Несмотря на низкий уровень производительности, новые процессоры будут изготавливаться по актуальному на сегодня 5-нм техпроцессу.

Очки получат центральный и графический процессор для базовых задач. Основные ресурсы этих микросхем будут направлены на обработку и передачу изображений с камеры гарнитуры по беспроводной связи.

для базовых задач. Основные ресурсы этих микросхем будут направлены на обработку и передачу изображений с камеры гарнитуры по беспроводной связи. В прошлых утечках отмечалось, что Apple использует дисплеи "сверхвысокого разрешения" – возможно, около 8K на каждый глаз.

Когда Apple выпустит свои очки дополненной реальности

Согласно ранним утечкам, AR/VR-очки Apple будут протестированы и готовы к релизу не ранее 2022 года. При этом сама компания может перенести выпуск перспективного решения и на более поздний срок – ведущие аналитики сходятся на мнении, что очки будут представлены в 2023 году.

Устройство первого поколения будет ориентироваться на разработчиков и энтузиастов, а его стоимость составит около 3 тысяч долларов.

Стоит отметить, что информация об очках дополненной реальности основывается только на слухах и утечках, никаких более или менее достоверных данных об этом гаджете до сих пор нет.

Некоторые инсайдеры отрасли также уверены, что Apple параллельно работает сразу над двумя гарнитурами с поддержкой дополненной реальности.