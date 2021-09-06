Как сообщает The Information, компания уже заказала маломощные микросхемы для сборки первых партий гаджетов. Очки с поддержкой дополненной и виртуальной реальностей будут работать по примеру первых поколений умных часов Apple Watch – при подключении к iPhone, iPad или Mac.
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Что известно о разработке очков дополненной реальности Apple
- Инсайдеры утверждают, что Apple завершила работу над новыми микросхемами еще в прошлом году. Разработчик создал систему на кристалле и два других специализированных чипа.
- Основная конструкция процессоров завершена и готова к первым испытаниям, а поставщики ждут сигнала для запуска производства.
- По словам людей, близких к производственным подрядчикам Apple, ни одна из собранных микросхем не способна выполнять сложные вычисления и, тем более, запускать VR и AR-приложения.
- В то же время чипы поддерживают все актуальные поколения беспроводной связи, а значит, обработкой данных займется другой гаджет из экосистемы компании.
- Несмотря на низкий уровень производительности, новые процессоры будут изготавливаться по актуальному на сегодня 5-нм техпроцессу.
- Очки получат центральный и графический процессор для базовых задач. Основные ресурсы этих микросхем будут направлены на обработку и передачу изображений с камеры гарнитуры по беспроводной связи.
- В прошлых утечках отмечалось, что Apple использует дисплеи "сверхвысокого разрешения" – возможно, около 8K на каждый глаз.
Когда Apple выпустит свои очки дополненной реальности
Согласно ранним утечкам, AR/VR-очки Apple будут протестированы и готовы к релизу не ранее 2022 года. При этом сама компания может перенести выпуск перспективного решения и на более поздний срок – ведущие аналитики сходятся на мнении, что очки будут представлены в 2023 году.
Устройство первого поколения будет ориентироваться на разработчиков и энтузиастов, а его стоимость составит около 3 тысяч долларов.
Некоторые инсайдеры отрасли также уверены, что Apple параллельно работает сразу над двумя гарнитурами с поддержкой дополненной реальности.
- Первая – это устройство, о котором говорится в утечке The Information. Система будет конкурировать с VR-гарнитурами других компаний, такими как Oculus Quest 2 и HTC Vive (очень маловероятно, что это так).
- А вторая – это AR-очки Apple Glass для потребительского рынка, которые появятся чуть позже. Apple Glass будут заметно дешевле, меньше и легче, а их функционал можно будет сравним с Apple Watch (наиболее вероятный вариант устройства).