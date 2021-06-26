TCL будет продавать очки с дисплеями вместо стекла, которые подключаются к смартфону

Китайский продавец электроники TCL уже с июля предложит жителям Австралии новое портативное устройство, подключаемое к смартфону. Компания тестировала концепцию очков с дисплеями вместо стекла в течение нескольких лет, а в начале года представила разработку на онлайн-выставке CES.

Свой новый проект TCL назвала NxtWear G. Компания отмечает, что в нынешней конфигурации устройство не является очками виртуальной или дополненной реальности. Скорее, это дополнительный дисплей смартфона или ноутбука с двумя экранами Micro OLED на 1080 пикселей, которые создают для пользователя впечатление, что он смотрит на экран с диагональю 140 дюймов.

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Как работает NxtWear G

Гаджет можно подключить к телефону, планшету или ноутбуку, в которых есть USB-C DisplayPort – сюда относятся последние "макбуки", iPad Pro или Samsung S21. После соединения перед глазами возникает экран с соотношением сторон 16:9. Очки вместе с кабелем весят 130 грамм. В оправу встроены стереодинамики, хотя TCL рекомендует использовать беспроводные наушники.

Кроме очков компания анонсировала новую функцию общего доступа к экрану рабочего стола, которую разработала для своих смартфонов. Она называется Multi-Screen Collaboration и работает пока только с телефоном TCL 20 Pro 5G.

Фотографии дисплея NxtWear G

Фото: TCL

Пользователи получают возможность делиться файлами и сообщениями в беспроводном режиме, если у них установлена Windows 10. Можно также показывать фотографии через телевизор TCL. В таком случае телефон служит сенсорной панелью, которая управляет движением курсора по экрану.

Кстати, цена новинки составит 680 долларов, что примерно равно 18 600 гривен.