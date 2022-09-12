Как правильно очистить экран смартфона и не повредить его

Если вы когда-нибудь слышали, что на вашем телефоне больше бактерий, чем на сиденье унитаза, это правда. Имея это в виду, вы должны регулярно дезинфицировать устройство, которое касается вашей кожи несколько раз в течение дня. Чистка телефона может помочь продлить срок службы, но как часто это нужно делать и как правильно?

В идеале следует чистить телефон по крайней мере один раз в день, следуя инструкциям по очистке, приведенным в руководстве по эксплуатации телефона. Неправильная чистка устройства (например, использование спирта и бумажных полотенец) может привести к повреждению защитных покрытий. 24 канал рассказывает о более безопасных средствах, которые сделают свое дело.

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Мы покажем вам самые распространенные способы правильной очистки телефона от микробов и грязи, особенно для телефонов с олеофобным покрытием.

Дезинфицирующие салфетки и специальный раствор

Если вы взяли телефон в руки после того, как касались ручки двери или перила в автобусе, первое, что захочется сделать – протереть его спиртом. Не делайте этого! Чистый спирт может повредить или даже стереть олеофобные и гидрофобные покрытия, которые защищают дисплей и другие порты вашего телефона от попадания масла и воды.

В идеале нужно использовать специальные растворы для очистки экранов и техники. Безопаснее использовать дезинфицирующие салфетки, содержащие 70% изопропилового спирта для очистки экрана телефона.

К пандемии производители техники не советовали использовать дезинфицирующие салфетки для очистки экранов смартфонов, но впоследствии, например, Apple сообщила, что можно использовать салфетки Clorox Wipes и другие с аналогичной концентрацией.



Производители предлагают готовые решения для очистки экрана.

Аналогично можно использовать и специальные растворы, обычно имеющие вид спрея с похожей рецептурой (70% изопропила). Однако здесь следует придерживаться важного правила – разбрызгивать раствор следует на мягкую безворсовую (микрофибровую) ткань и протирать экран смартфона в выключенном состоянии.

Другим вариантом для ежедневной очистки является специальная установка с ультрафиолетовым светом, например PhoneSoap. Эта компания, производящая ультрафиолетовый свет, утверждает, что ее продукт убивает 99,99% микробов и уничтожает бактерии. Такие приборы начали активно продавать во время пандемии коронавируса. Насколько они могут защищать от возможности заразиться короной, неизвестно, но они точно сделают ваш смартфон более чистым и защитят от ряда разнообразных бактерий.

Для протирания используйте микрофибровую салфетку

Пятна от отпечатков пальцев могут очень сильно раздражать, кроме того, их трудно избежать, потому что ваша кожа постоянно производит жир. Это означает, что всякий раз, когда вы берете в руки телефон, на нем обязательно остаются отпечатки пальцев.

Самый безопасный и эффективный способ очистить экран с помощью салфетки из микрофибры. Если экран отчаянно нуждается в очистке, смочите салфетку из микрофибры дистиллированной водой, а затем протрите ею – избегайте попадания воды непосредственно на экран. Таким образом, можно очищать и корпус устройства.

Вы также можете попробовать наклейку из микрофибры для очистки экрана, которую можно наклеить на заднюю панель телефона и отклеить, когда вам нужно будет протереть его. На рынке немало специализированных аксессуаров для очистки, поэтому вы можете выбрать тот, который вам больше всего нравится.



Специальные микрофибровые салфетки не повредят экран / Фото ting.blog

Как правильно удалить большие дольки песка и грязи

Ворсинки, песок и большие частицы грязи могут забиваться в маленьких портах телефона, в щелях, где экран сталкивается с корпусом и в динамике.

Лучший способ удалить песок и ворсинки – это скотч. Вы можете приложить его вдоль складок и динамика, а также свернуть в рулон и аккуратно поместить в порты. Липкость ленты вытащит любые ворсинки или песок, которые могут застрять в телефоне.

Для меньших отверстий динамиков, к которым лента не может добраться, используйте зубочистку (но осторожно). Конечно, лучше для этого подойдет специальное оборудование, которое поможет высосать грязь из мелких разъемов, как пылесос. Кстати, в такой ситуации лучше не использовать сжатый воздух для продувки разъемов или динамиков, ведь можно загнать грязь еще дальше в корпус смартфона.

Очистка смартфона от макияжа

Когда вы наносите макияж на все лицо и вам нужно позвонить по телефону, угадайте, где потом этот макияж может остаться? Верно, на экране вашего телефона. И хотя вы можете использовать средство для снятия макияжа каждый вечер, вы не должны использовать его в качестве очистителя экрана из-за некоторых химических веществ, которые могут повредить экран.

Вместо этого вы можете использовать влажную ткань из микрофибры для очистки телефона, а затем бросить эту ткань в стиральную машину. Еще один важный совет – не следует смачивать ткань в воде – лишняя влага только повредит. Используйте спрей или разбрызгиватель, чтобы нанести влагу на ткань.

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Как чистить влагостойкие телефоны

Если у вас есть водонепроницаемый телефон с классом защиты IP67 и выше, не следует думать, что вы можете промыть его водой. Хотя эти телефоны могут выдерживать погружение до 30 минут в воду на глубину до одного метра, гораздо лучше использовать влажную или мокрую ткань для очистки. Затем протрите телефон сухой мягкой тканью, чтобы удалить воду. Обязательно протрите насухо все динамики и порты.



Защита от влаги не означает, что смартфон можно купать / PxHere

Погружение телефона в воду или прохождение его под краном приведет к попаданию воды в порты, а это значит, что вы не сможете зарядить его, пока они не высохнут, а это может занять некоторое время. Помните, что наличие водонепроницаемого телефона – это больше о душевном покое при неожиданной ситуации, чем о возможности брать смартфон с собой в душ.

Чего следует избегать при очистке смартфона

Мы подготовили для вас полезные советы, как правильно очистить ваш смартфон, но дополнительно хотим отметить несколько продуктов, которые ни в коем случае не рекомендуют применять для очистки техники и в первую очередь смартфонов.

Дезинфицирующее средство для рук

Поскольку некоторые дезинфицирующие средства содержат такие ингредиенты, как ароматизаторы и этиловый спирт, лучше держать их подальше от экрана телефона. Однако если вы касались чего-то вне дома, вам следует продезинфицировать руки, прежде чем прикасаться к телефону, чтобы предотвратить распространение вирусов и бактерий.

Средство для мытья окон

Это может показаться логичным, ведь и там и там стекло, казалось бы, что может пойти не так. Вы чистите зеркала и окна средством для мытья окон, и они блестят, поэтому его можно использовать на телефоне? Неверно! Некоторые телефоны имеют защитное покрытие, противостоящее воде и маслу и которое со временем может изнашиваться и особенно, когда вы протираете экран такой агрессивной химией.

Чистящие средства кухни

Устойчивость экрана к царапинам не уничтожается моющими средствами, но снять защитное покрытие таким образом удастся очень легко. Вот почему Apple также рекомендует не использовать для чистки iPhone бытовые чистящие средства, в том числе отбеливатели.



Забудьте о бытовой химии / Фото Unsplash

Бумажные полотенца

Они могут быть идеальным средством для уборки вашего стола, но держите их подальше от телефона. Бумага может измельчаться и забиваться в динамик и стыки корпуса, что значительно усложнит его чистку. Бумажные полотенца могут даже оставить царапины на экране.

Медицинский спирт

Поскольку многие новые телефоны имеют защитное покрытие, спирт может со временем быстрее его сносить, что делает ваш телефон более склонным к царапинам. Обязательно проверяйте наличие спирта в составе любого "безопасного в использовании" чистящего средства телефона. Компания Apple рекомендует избегать использования спирта при чистке устройств.

Средство для снятия макияжа

Некоторые средства снятия макияжа могут содержать химические вещества, которые могут негативно влиять на электронный экран.

Сжатый воздух

Ваш телефон деликатный, поэтому вдувание большого количества воздуха в его корпус может привести к повреждению, особенно микрофона. Производители специально предостерегают от использования сжатого воздуха.

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Мыло для посуды и мыло для рук

Несмотря на то, что мыло для посуды и мыло для рук может быть мягким, единственный способ его использования – это смешать его с водой. Большинство производителей техники рекомендуют держать воду подальше от телефона, поэтому опять же используйте влажную ткань.

Уксус

Это под полным запретом ни при каких условиях. где бы вы не прочли этот совет. Уксус запросто избавит вас от защитного покрытия на экране. Некоторые рекомендуют смешать его пополам с водой, но мы посоветуем забыть об этом вообще и использовать советы описанные выше.