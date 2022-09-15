Вы можете подумать, что почистить монитор легко, и вы будете правы. Но процесс этот несколько сложнее, чем просто протереть его уголком футболки или, что еще хуже, бумажным полотенцем. Вот несколько важных советов, что можно и что делать нельзя.

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Как не повредить монитор или экран компьютера

Прежде чем мы начнем, стоит рассказать о том, что делать ни в коем случае нельзя. Случайное повреждение монитора – это та ошибка, которой мы хотим избежать очищая его от грязи и если делать это не правильно, повреждения обязательно будут.

Во-первых , избегайте агрессивных веществ! Это означает никаких очистителей на основе спирта или аммиака (например, разбавленный медицинский спирт). Эти средства могут повредить экран, сняв антибликовое покрытие, вызвать эффект замутнения экрана или еще хуже. Мониторы прошли долгий путь от гигантских стеклянных ламп олдскульных ЭЛТ-экранов, но это означает, что они стали намного чувствительнее.

Во-вторых , будьте осторожны с тем, чем вы протираете экран. Бумажные полотенца могут показаться хорошим вариантом, но они оставляют массу волокон, еще больше загрязняющих кран. Кроме того, они достаточно абразивны, чтобы укрыть экран ноутбука, компьютера или монитора сотнями мелких царапин. То же самое можно сказать о футболках или других бытовых тряпках, которые годятся для протирания пыли на мебели. Некоторые могут содержать частицы песка, металла и других опасных для экрана элементов.



Очищать экран или монитор лучше регулярно / Фото Unsplash

В третьих , никогда не распыляйте средство для очистки непосредственно на монитор. Избыток жидкости рискует собраться в углу экрана, проникнуть внутрь через крохотные слабые места и нанести вред чувствительным материалам внутри.

Как правильно очистить монитор компьютера

Сжатый воздух

Для простой очистки от пыли достаточно струи сжатого воздуха и быстрого вытирания насухо. Если вы регулярно чистите ноутбук или компьютер, такого режима уборки достаточно.

Специальные салфетки

Что же прежде чем вытирать экран от пыли, то лучше всего подойдут специальные салфетки из микрофибры. Такие салфетки очень мягкие (на микроскопическом уровне) и известны тем, что притягивают пыль и поглощают жир. Самое главное, что она не повредит ваш экран. Также подойдут специальные салфетки для очистки монитора, которые можно купить практически в любом магазине техники.

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Конечно, убедитесь, что ткань чиста, прежде чем использовать ее, и будьте особенно осторожны, чтобы ни одна песчинка не попала на волокна. Одно пятнышко грязи или песка может нанести больше вреда, чем вся ваша тщательная подготовка. Именно поэтому следует следовать нескольким простым правилам:

Время от времени заменяйте микрофибровую тряпку новой.

Никогда не используйте чистящую салфетку для мебели и других поверхностей.

Держите комплект очистки экрана отдельно от других вещей, желательно в закрытом футляре или тумбе, чтобы он не пылился.



Используем микрофибровые салфетки / Скриншот с видео

Вода и растворы для очистки

Для повышения эффективности очистки можно смочить тряпку дистиллированной водой (без примесей, чтобы случайно не повредить экран), но не настолько, чтобы из нее можно было выжать воду. Помните, нам не нужно, чтобы жидкость стекала по экрану и собиралась по краям и углам.

Также можно использовать специальные растворы для очистки мониторов, телевизоров и экранов, продаваемых в магазинах техники. Обычно они доступны в виде распылителей, поэтому помните, что достаточно несколько раз распылить раствор на тряпку и вытирать экран.

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Делаем плавные движения без чрезмерных нажатий

Во время протирки экрана не слишком нажимайте на него, чтобы не повредить матрицу. Некоторые мониторы могут быть очень деликатными и неустойчивыми к нажатию, поэтому лучше несколько дополнительных раз протереть одну и ту же зону, чем потом оплачивать дорогостоящий ремонт.

Протирая экран, старайтесь избегать круговых движений и старайтесь делать это равномерно. Также не стоит полировать одно и то же место. Лучше всего делать это легкими размашистыми движениями из стороны в сторону или сверху вниз. Это может показаться банальным, но опять же мы чистим чувствительную электронику, а к своей технике нужно относиться с должной деликатностью.