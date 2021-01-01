Первого января 2021 года компания Xiaomi открыла в Китае продажи своего нового флагмана Mi 11. Девайс на местном рынке доступен в двух вариантах: с адаптером питания в комплекте и без него. Модель стала безумно популярной и в первые несколько минут продалась рекордным тиражом.

Всего за пять минут клиенты приобрели 350 000 единиц смартфонов на общую сумму 229 603 545 долларов, сообщает 24 канал.

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Количество проданных Mi 11 раскрыл Цзэн Сюечжун, вице-президент Xiaomi Group и президент подразделения мобильных телефонов.

Что известно о Xiaomi Mi 11

Смартфон был представлен 28 декабря и уже тогда все доступные экземпляры для предварительного заказа раскупили всего за 30 секунд. Это первый флагман Xiaomi на базе нового процессора Snapdragon 888. Кроме того, в телефон, по заявлению производителя, один из самых современных дисплеев в индустрии с матрицей AMOLED, разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц, а также с поддержкой HDR10+ и 10-битных цветов. Плотность пикселей при этом составляет 515 точек на дюйм. А еще у смартфона есть сканер отпечатков пальцев, который позволяет мониторить пульс.

В левом верхнем углу экрана Mi 11 имеется вырез под фронтальную камеру. Блок камер квадратной формы состоит из главного датчика на 108 Мп (есть оптическая стабилизация), который поддерживает продвинутый режим ночной съемки. В дополнение здесь есть ультраширокоугольный сенсор на 13 и 5-мегапиксельный макро объектив.

Питается Xiaomi Mi 11 от батареи емкостью 4600 мАч. В наличии поддержка быстрой ведущей зарядки на 55 Вт, беспроводной 50 Вт и реверсивной на 10 Вт. Память – 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ПЗУ. Двойные стереодинамики от Harman Kardon.

Кроме обычных версий, Mi 11 можно будет купить в варианте с покрытием из кожи на задней крышке, а также в версии Special Edition.