Фотографию сделал очень большой телескоп (Very Large Telescope, VLT) с помощью инструмента SPHERE. Прибор специально предназначен для того, чтобы обнаруживать экзопланеты методом прямого наблюдения возле ближайших звезд. Так и удалось увидеть планету Бета Кентавра b, которая расположена в адской двойной звездной системе.

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Экзопланета бета Кентавра b расположена справа внизу / фото Phys

Интересная экзопланета

Бета Кентавра b расположена от нас на расстоянии около 335 световых лет. Ее фотография выдающаяся, ведь это первое изображение такой массивной звездной пары, которая имеет собственную экзопланету. Совокупная масса обеих звезд примерно в шесть раз превышает массу Солнца.

Сама же экзопланета примерно в 10 раз более массивная чем Юпитер и имеет орбиту, которая примерно в 100 раз более отдаленная от центра масс системы, чем орбита Юпитера. Таким образом, Бета Кентавра b расположена на расстоянии около 80 астрономических единиц (11 миллиардов 867 миллионов 829 тысяч километров) от барицентра, вокруг которого вращается.

Также интересно то, что такие массивные звезды, как в системе Бета Кентавра, очень горячие. Например, главная звезда системы примерно в три раза горячее Солнца, что вызывает высокий уровень излучения в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах. Все это влияет на окружающий газ и, в прошлом, на протопланетный диск и раньше считалось, что при таких условиях планета сформироваться не может. Но теперь мы видим, что это не так.

Обратите внимание! Другие рисунки и фотографии, сделанные Очень большим телескопом, можно увидеть на сайте.