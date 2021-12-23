Экзопланету, которая вращается вокруг материнской звезды, обнаружить довольно просто. Все потому, что эта планета, если ее даже нельзя увидеть прямо, гравитационно влияет на звезду и мы это можем зафиксировать. Также существуют и другие методы обнаружения планет возле далеких звезд. А вот с "сиротами" так совершить не получится, ведь они сами путешествуют в бескрайнем океане космоса.

Полезное на сайте The Wall – безграничный футуристический дисплей для бизнес-нужд

Художественное видение планеты-сироты: смотрите видео

Как обнаружили большую группу заблудившихся планет

Из-за "отсутствия у планет" собственных звезд, обнаружить их очень и очень сложно. В "нашем случае" на помощь пришел очень большой телескоп (Very Large Telescope, VLT) Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory, ESO), а также другие обсерватории ESO.

Ученые собрали данные наблюдений за 20 лет работы телескопов и космической обсерватории Gaia, что помогло обнаружить по меньшей мере группу из 70 одиноких объектов. Расположены новооткрытые планеты в регионе звездообразования в созвездиях Скорпиона и Змееносца. Все "сироты" имеют массы, близкие к массе Юпитера, то есть являются довольно немаленькими объектами.

Именно их массивность и относительно недавнее образование (возраст открытых планет оценивается в несколько миллионов лет) позволило отыскать объекты в космосе. Дело в том, что некоторое время после формирования "сироты" еще достаточно раскаленные и горячие, что "заставляет" их активно излучать на определенных длинах волн, например, в инфракрасном диапазоне. Такое излучение позволяет обнаружить объекты на изображениях, сделанных чувствительными камерами телескопов.

Открытие такой большой группы планет-сирот – это важный шаг в понимании их эволюции и условий образования. Считается, что в Галактике существуют миллиарды таких планет, но обнаружили мы всего лишь несколько десятков.