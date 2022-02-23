Обзор смарт-часов Amazfit GTR 3: преимущества, недостатки и честные впечатления

В прошлом году в октябре Amazfit представила линейку новых умных часов, среди которых и GTR 3. Первые два поколения этого устройства стали очень популярны среди пользователей. Время показало, что третье устройство в серии не отстает и у него есть чем похвастаться.

Редакция Техно 24 получила возможность опробовать модель смарт-часов Amazfit GTR 3 в рамках сценария ежедневного использования в течение длительного срока. Мы внимательно изучили все особенности этого устройства и готовы поделиться его преимуществами и недостатками.

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Комплектация

Насчет комплектации, ожидаемо, ничего особенного. Стандартная коробка с таким же стандартным набором:

Смарт-часы Amazfit GTR 3;

Магнитная проводная зарядка;

Набор инструкций и листовок о правилах эксплуатации.

Как видите, все довольно скромно, однако смарт-часы не отличаются широкой комплектацией, поэтому все важное для работы здесь есть.



Часы Amazfit GTR 3 / Фото 24 канала

Описание на коробке обещает нам:

150 спортивных режимов;

длительную автономность;

мониторинг жизненных характеристик.

Но об этом подробнее впоследствии. На первый взгляд, тоже ничего особенного. В общем, все красиво и информативно.

Характеристики

Технические характеристики Amazfit GTR 3

Екран AMOLED-екран 1,39”

AMOLED-екран 1,39” Батарея 450 мАг

450 мАг Циферблати Понад 150

Понад 150 Автономність до 21 днів

до 21 днів Корпус Алюмінієвий сплав

Алюмінієвий сплав Операційна система Zepp OS

Zepp OS Корпус 45 мм

45 мм Спортивні режим 150 режимів

150 режимів Роздільна здатність 454Х454

454Х454 Водонепроникність5 атм

Дизайн

Сразу стоит подчеркнуть, что именно дизайн устройства является его самой главной фишкой. Часы выглядят красиво, а круглая форма подчеркивает классический дизайн. Материалы и сборка не в последнюю очередь делают часы элегантным и качественным гаджетом.

Корпус часов изготовлен из алюминия и прочного стекла, защищенного от царапин, сколов, случайных повреждений и это не просто маркетинговые лозунги, на практике это действительно работает. За несколько месяцев эксплуатации в наиболее разнообразных условиях на корпусе или стекле часов не появилось ни одной царапины.



Часы получили классический круглый дизайн / Фото 24 канала

Сам корпус большой – диаметр равен 45 мм, толщина тоже приличная. В то же время, часы красиво выглядят как на тонких запястьях, так и на массивной руке активного посетителя спортзала.

На обороте корпуса разместились датчики для измерения показателей и два контакта для магнитной зарядки. Она, кстати, очень просто и легко крепится к задней стороне и крепко держится.

Элементы управления

На корпусе можно обнаружить две небольшие кнопки в виде колесика. Одна из них даже имеет функцию тактильного отклика при прокручивании, что чувствуется достаточно комфортно. Верхняя кнопка (вибрирующее колесико) ребриста, а нижняя гладкая.

Верхняя нужна, чтобы включить часы, переходить в основное меню, а если крутить ее, информация на экране начнет прокручиваться.

Нижняя кнопка необходима для перехода в меню спортивных режимов. Также можно запрограммировать ее произвольным образом, например, для доступа к календарю.



Кнопки для управления часами / Фото 24 канала

Экран

Экран достаточно большой и яркий, вся информация на нем отображается в полном размере. Важным моментом является то, что на экране отлично читается информация на улице при ярком свете: смотреть на него можно под разными углами, и даже на минимальной яркости света достаточно, чтобы увидеть, на нем все, что нужно.



Экран яркий и четкий / Фото 24 канала

В приложении Zepp (о нем мы поговорим немного ниже) есть магазин с рядом циферблатов на любой вкус. Кроме того, существует возможность создать собственный циферблат (по сути все, что нужно, это выбрать фоновое изображение и вид часов).

Ремешок

Стандартный ремешок, идущий в комплекте с часами – силиконовый. Он удобен, достаточно мягкий и изготовлен из качественного материала. При желании его можно заменить на любой другой.

Подключение и настройка

К смартфону часы подключаются через специальное приложение ZEPP. Здесь необходимо зарегистрировать аккаунт и внести информацию о себе. Приложение помогает удобно и быстро настроить часы прямо на смартфоне.

Некоторые функции и настройки доступны только из приложения.

В программе есть несколько основных вкладок:

Домашняя страница

Здоровья,

Профиль.

На домашней странице кратко указана информация о важных показателях здоровья, а во вкладке "Здоровье" они представлены подробнее.

В профиле все настройки часов:

сообщения,

задания,

циферблаты и прочее.



Приложение ZEPP для часов Amazfit / Фото 24 канала

В общем, приложение довольно простое в использовании, вы можете легко разобраться в нем и быстро настроить часы. Здесь можно проверить актуальную версию программного обеспечения и обновить его.

Amazfit GTR 3 можно подключить как к смартфонам на Android, так и устройствам на iOS, происходит это все одинаково быстро.

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Функции часов

Часы обладают немалым набором функций и настроек. У него есть специальное меню быстрых действий, которое действует по принципу аналогичного меню в телефоне. Просто смахиваете пальцем по экрану сверху вниз и разворачиваете меню функций, где вы можете найти следующие:

фонарик,

режим театра,

календарь,

настройка часов,

яркость экрана,

информация о заряде батареи.

Интерфейс часов

Дополнительно в верхней части панели расположен индикатор подключения часов к смартфону: синий индикатор – часы подключены, красный – отключены.



Панель быстрых функций / Фото 24 канала

Аналогичный свайп снизу вверх по экрану часов открывает меню уведомлений. Здесь отображаются сообщения из мессенджеров, приложений и другие сообщения, которые можно настроить из приложения ZEPP.



Меню уведомлений / Фото 24 канала

Сообщения видны четко. В общем списке уведомлений они сокращены, однако если нажать на отдельное уведомление, то открывается его полный текст – можно прочитать даже очень длинное сообщение из Телеграмма или другого мессенджера.

Вы можете просмотреть весь список и удалить сразу все уведомления, чтобы очистить экран; можно каждое открывать отдельно. Единственный минус – не все смайлы воспроизводятся, некоторые отображаются в виде символов или квадратиков.

Существенным недостатком старых версий ПО часов является то, что они могут зависнуть, если на них приходит много уведомлений из разных приложений. Часы в таком случае могут даже перезагрузиться. В последних обновлениях эту проблему, похоже, решили, поскольку аналогичной проблемы больше не наблюдается.

Если листать вправо, будут открываться основные показатели здоровья, такие как пульс, сон, калории, уровень кислорода в шагах. Свайп влево открывает прогноз погоды, которые можно просмотреть подробнее.



Свайпы в разные стороны открывают информационные карточки / Фото 24 канала

При нажатии на верхнюю кнопку открываются различные дополнительные функции, среди которых есть и калькулятор календарь, будильник, управление музыкой и прочее. Кстати, последний пункт этого меню под названием "Другое" открывает доступ к еще более широкому меню функций, среди которых компас, барометр, секундомер и многое другое.



Меню часов с разнообразными приложениями / Фото 24 канала

Нажав на нижнюю кнопку, вы попадете в меню с режимами тренировок. Все они поделены на категории, внутри каждой категории можно выбрать нужное занятие. Например, если вы выберете категорию бег, часы предложат вам несколько вариантов.

Каждый из показателей можно изучить подробнее. Для этого просто нажмите на нужный и начните пролистывать вниз – все структурированные данные.

Из дополнительных функций – управление затвором камеры (только снимает, регулировать камеру или включить ее нельзя), музыкальным проигрывателем, дыхательная гимнастика, таймер и поддержка голосового помощника и команд, для этого между двумя кнопками часов есть микрофон.

Важные минусы в функционале смарт-часов

Отвечать на сообщения невозможно.

Входящий вызов можно только сбросить, отвечать на него тоже не получится.

Функция управления затвором камеры не всегда корректна. Иногда она просто отказывается реагировать на нажатие, в других случаях она показывает, что фото сделано, а на самом деле ничего не происходит.

Автономность

Производитель обещает да 21 дня работы. Такой сценарий вполне вероятен в случае, если вы будете пользоваться минимумом функций устройства. Фактически же при активном использовании он работает 15 – 17 дней. Если активировать голосовой помощник, функцию автоматического включения экрана при повороте запястья и режим Always on display, автономность падает до 11 – 13 дней.



Часы и зарядка / Фото 24 канал

Скорость зарядки достаточно стандартная и занимает в среднем два часа, чтобы зарядить гаджет от 0 до 100%.

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Вывод и впечатление

Продолжение линейки в виде Amazfit GTR 3 однозначно достойно. За исключением нескольких особенностей управления устройством и вышеуказанных минусов гаджет очень функциональный и способен обеспечить все потребности.

Однозначное преимущество – дизайн и широкий функционал устройства. Экран большой и яркий, вся информация легко помещается на нем, а прочесть ее можно даже при ярком прямом свете. В кратком итоге часы справляются со своими задачами очень хорошо.

Цена на Amazfit GTR 3 в Украине составляет от 4500 до 5000 гривен. С таким ценником это отличный выбор как для себя, так и в подарок.