С таким гаджетом для автомобиля можно с комфортом провести время на дикой природе. Не важно, куда именно поедет турист: на рыбалку, на охоту, просто посмотреть на звезды за городом или заняться альпинизмом – модульный кемпер Loki Basecamp Falcon подойдет для любых целей. Автомобильная инновация подойдет для большинства пикапов, включая Toyota Tacoma, Ford Ranger, Ford F-Series, Rivian R1T. Закрепить Loki Basecamp Falcon можно будет и на новинках современного автопрома: Ford F-150 Lightning и Tesla Cybertruck.

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Презентация кемпера Loki Basecamp: смотреть видео онлайн

Обзор инновации от компании Loki

Чтобы сделать Basecamp Falcon более гибким и пригодным для спортсменов на открытом воздухе, Loki сделал позади кемпера большие дверцы, которые позволят загружать громоздкие вещи. Если же это не нужно будет делать, то в центре больших дверей будут маленькие.

Внутри находится душ, который перед использованием нужно будет вытащить из специальной ниши. Так же нужно будет сделать и с унитазом.



Задняя дверь и душ / Фото New Atlas

Внутри Basecamp Falcon хорошо омеблирован. Мягкий диван находится вдоль правого борта. В противоположном от входа конце кемпера находится кровать. Слева расположена маленькая кухня.

Не забыли в модуле пристроить и стол, который высовывается из специальной ниши. В компании Loki утверждают, что мебель можно будет извлечь из кемпера для использования на улице.

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Внутри Basecamp Falcon / Фото New Atlas

В стандартной версии Basecamp Falcon будет устанавливаться кондиционер, обогреватель и бойлер для нагрева воды.

Чтобы питать все прелести мобильного дома электричеством, на крыше будут располагаться солнечные панели, мощностью 360 Ватт. Также на крыше будет находиться багажное отделение.



На крыше находятся солнечные панели / Фото New Atlas

Кемпер можно будет легко отсоединить от автомобиля, чтобы использовать как стационарное укрытие. В такой ситуации солнечные панели становятся еще более актуальными и позволят питать дом без подключения к аккумулятору пикапа.

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Какая цена Basecamp Falcon

Новинка будет стоить 135 тысяч долларов. Поставки планируют начать в 2022 году.

Некоторые эксперты считают, что такая высокая стоимость не оправдана, ведь за меньшую сумму можно приобрести Tesla Model X в базовой комплектации.