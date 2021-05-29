5 причин, почему вам стоит купить беспроводные наушники FreeBuds 4i от Huawei

Сегодня беспроводными наушниками никого не удивишь. Их есть огромное количество с характеристиками на любой вкус. Однако, как правило, приходится выбирать между приемлемой ценой, удобством и функциональностью. К счастью, есть исключения. Предлагаем рассмотреть новые Huawei FreeBuds 4i, с которыми не нужно идти на компромисс.
Недавно представленные публике Huawei FreeBuds 4i сочетают в себе качество, мощность, автономность, продуманный дизайн и отличную систему шумоподавления. И все это – по приятной цене. Рассказываем о 5 причинах, почему это лучший выбор на рынке.
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Причина первая купить Huawei FreeBuds 4i: емкостная батарея с 10-часовым непрерывным воспроизведением
Любой, кто когда-либо пользовался беспроводными наушниками, согласится, что это значительно удобнее, чем постоянно путаться с проводами. Однако ради комфорта приходится чем-то жертвовать: такие гаджеты нужно регулярно заряжать. Поэтому при их покупке стоит обратить особое внимание на время автономной работы.
Именно эта характеристика делает Huawei FreeBuds 4i особыми и выгодно отличает среди конкурентов. Батарея новых наушников обладает высокой плотностью энергии, что увеличивает срок службы, одновременно уменьшая физические размеры.
- Когда система шумоподавления выключена, Huawei FreeBuds 4i предлагает 10 часов непрерывного воспроизведения музыки или 6,5 часов голосового вызова.
- Вместе с зарядным чехлом он может обеспечить 22 часа воспроизведения музыки или 14 часов голосового вызова.
- Кроме того, ведущая в отрасли технология быстрой зарядки обеспечивает 4 часа удовольствия от звука всего за 10 минут подзарядки. Вам не нужно будет волноваться за уровень заряда батареи.
Причина вторая: классический дизайн и высокое качество
Huawei FreeBuds 4i доступны в двух цветовых вариантах: белом и черном. Стержень наушников имеет дизайн без края для приятного и плавного внешнего вида.
Овальный чехол для зарядки, вдохновленный черными песчаными пляжами Исландии, гладкий спереди, тогда как плоская спинка позволяет устойчиво лежать на поверхностях.
Вместе с тем Huawei FreeBuds могут похвастаться низким весом: во время занятий спортом, например, бегом, с чехлом и самыми наушниками не возникнет никакого дискомфорта.
Huawei FreeBuds 4i поставляются с тремя размерами мягких силиконовых амбушюр для ушей, чтобы каждый мог выбрать комфортный вариант для более удобного ношения.
Причина третья: Поддержка эффективного шумоподавления
Аспект, который, безусловно, делает Huawei FreeBuds 4i уникальным в своей ценовой категории, – это эффективная система шумоподавления. Мы уже подробно рассказывали, как работает эта технология. Наушники используют микрофоны для обнаружения окружающего шума, и специальные программные алгоритмы, чтобы создавать инвертированные акустические волны для его подавления.
Система Huawei FreeBuds 4i будет полезна в самых разных сценариях, таких как торговые центры, общественный транспорт, шумные кафе и офисы и, безусловно, в повседневной жизни.
Причина четвертая: четкие звонки без внешних отвлечений
Без сомнения, Huawei FreeBuds 4i – одна из самых интересных моделей для голосовых вызовов. Встроенные микрофоны хорошо справляются с улавливанием голоса даже во время движения и четко его передают. Кроме того, система шумоподавления позволяет сосредоточить внимание на разговоре, устранив внешние раздражители.
Чтобы свести к минимуму помехи окружающего шума во время звонков, Huawei FreeBuds 4i использует технологию перевернутой звуковой волны в сочетании с двумя внешними микрофонами для точного улавливания звука. Таким образом, обе стороны могут наслаждаться кристально чистыми, высококачественными звонками.
Причина пятая: легкое общение с режимом прозрачности
И наконец, среди особых функций Huawei FreeBuds 4i – режим прозрачности. Когда он включен, наушники используют микрофоны, чтобы улавливать окружающие звуки, что очень удобно, например, во время разговоров или когда необходимо слышать шум приближающихся автомобилей.
С помощью долгого нажатия на корпусе пользователи могут легко переключаться из режима шумоподавления в режим прозрачности. Вам больше не нужно вынимать наушники из ушей, чтобы услышать собеседника. Это позволяет быть в курсе окружающих звуков, а также легче общаться с людьми.
Вывод
Купить Huawei FreeBuds 4i можно уже сейчас. Если вы до сих пор выбираете лучший для себя вариант, обратите внимание именно на эту модель – она соединила в себе лучшие технологии и дизайн с приятной ценой. До конца июня украинцы могут приобрести Huawei FreeBuds 4i по акционному предложению – 1999 гривен, а обычная их стоимость составляет 2399 гривен.