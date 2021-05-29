Недавно представленные публике Huawei FreeBuds 4i сочетают в себе качество, мощность, автономность, продуманный дизайн и отличную систему шумоподавления. И все это – по приятной цене. Рассказываем о 5 причинах, почему это лучший выбор на рынке.

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Причина первая купить Huawei FreeBuds 4i: емкостная батарея с 10-часовым непрерывным воспроизведением

Любой, кто когда-либо пользовался беспроводными наушниками, согласится, что это значительно удобнее, чем постоянно путаться с проводами. Однако ради комфорта приходится чем-то жертвовать: такие гаджеты нужно регулярно заряжать. Поэтому при их покупке стоит обратить особое внимание на время автономной работы.

Именно эта характеристика делает Huawei FreeBuds 4i особыми и выгодно отличает среди конкурентов. Батарея новых наушников обладает высокой плотностью энергии, что увеличивает срок службы, одновременно уменьшая физические размеры.

Когда система шумоподавления выключена, Huawei FreeBuds 4i предлагает 10 часов непрерывного воспроизведения музыки или 6,5 часов голосового вызова .

. Вместе с зарядным чехлом он может обеспечить 22 часа воспроизведения музыки или 14 часов голосового вызова.

Кроме того, ведущая в отрасли технология быстрой зарядки обеспечивает 4 часа удовольствия от звука всего за 10 минут подзарядки. Вам не нужно будет волноваться за уровень заряда батареи.

Причина вторая: классический дизайн и высокое качество

Huawei FreeBuds 4i доступны в двух цветовых вариантах: белом и черном. Стержень наушников имеет дизайн без края для приятного и плавного внешнего вида.

Овальный чехол для зарядки, вдохновленный черными песчаными пляжами Исландии, гладкий спереди, тогда как плоская спинка позволяет устойчиво лежать на поверхностях.

Вместе с тем Huawei FreeBuds могут похвастаться низким весом: во время занятий спортом, например, бегом, с чехлом и самыми наушниками не возникнет никакого дискомфорта.

Huawei FreeBuds 4i поставляются с тремя размерами мягких силиконовых амбушюр для ушей, чтобы каждый мог выбрать комфортный вариант для более удобного ношения.

Причина третья: Поддержка эффективного шумоподавления

Аспект, который, безусловно, делает Huawei FreeBuds 4i уникальным в своей ценовой категории, – это эффективная система шумоподавления. Мы уже подробно рассказывали, как работает эта технология. Наушники используют микрофоны для обнаружения окружающего шума, и специальные программные алгоритмы, чтобы создавать инвертированные акустические волны для его подавления.

Система Huawei FreeBuds 4i будет полезна в самых разных сценариях, таких как торговые центры, общественный транспорт, шумные кафе и офисы и, безусловно, в повседневной жизни.

Причина четвертая: четкие звонки без внешних отвлечений

Без сомнения, Huawei FreeBuds 4i – одна из самых интересных моделей для голосовых вызовов. Встроенные микрофоны хорошо справляются с улавливанием голоса даже во время движения и четко его передают. Кроме того, система шумоподавления позволяет сосредоточить внимание на разговоре, устранив внешние раздражители.

Чтобы свести к минимуму помехи окружающего шума во время звонков, Huawei FreeBuds 4i использует технологию перевернутой звуковой волны в сочетании с двумя внешними микрофонами для точного улавливания звука. Таким образом, обе стороны могут наслаждаться кристально чистыми, высококачественными звонками.

Причина пятая: легкое общение с режимом прозрачности

И наконец, среди особых функций Huawei FreeBuds 4i – режим прозрачности. Когда он включен, наушники используют микрофоны, чтобы улавливать окружающие звуки, что очень удобно, например, во время разговоров или когда необходимо слышать шум приближающихся автомобилей.

С помощью долгого нажатия на корпусе пользователи могут легко переключаться из режима шумоподавления в режим прозрачности. Вам больше не нужно вынимать наушники из ушей, чтобы услышать собеседника. Это позволяет быть в курсе окружающих звуков, а также легче общаться с людьми.

Вывод

Купить Huawei FreeBuds 4i можно уже сейчас. Если вы до сих пор выбираете лучший для себя вариант, обратите внимание именно на эту модель – она ​​соединила в себе лучшие технологии и дизайн с приятной ценой. До конца июня украинцы могут приобрести Huawei FreeBuds 4i по акционному предложению – 1999 гривен, а обычная их стоимость составляет 2399 гривен.