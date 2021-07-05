Обзор беспроводных наушников Xround Aero True: то, что нужно геймеру

Беспроводные наушники имеют как преимущества, так и недостатки. К последнему пункту можно отнести иногда плохую звукоизоляцию, недостаточное качество звука и прерывание сигнала. Компания Xround предлагает свои наушники Aero True, которые она позиционирует как геймерские. Что собой представляет этот гаджет?

Беспроводные наушники Xround Aero True вышли на рынок с интересным набором функций, который включает в себя игровой режим с малой задержкой сигнала, трехмерную обработку объемного звука, функцию эффективного шумоподавления два микрофона и профили эквалайзера, которые пользователь может подстроить под свои вкусы. Фактическая цена гаджета – 100 долларов, но сейчас действует скидка и наушники можно приобрести по цене 75 долларов. Стоят ли они этих денег?

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Презентация беспроводных наушников Xround Aero True: смотреть видео онлайн

Подробнее о новаторских наушниках

Первое, что бросается в глаза – это довольно необычный стиль гаджета. Резкие формы словно призваны донести, что цель наушников – гейминг. И, хотя эстетическая составляющая важна, наушники следует выбирать по техническим характеристикам.

Вес одного наушника составляет 4,2 грамма.

Кейс вместе с наушниками весит 45,8 грамма.

Время автономной работы – 6 часов непрерывного использования.

Вместе с кейсом время работы увеличивается до 24 часов с перерывами на подзарядку.

Обозреватели техники отмечают, что сам кейс не слишком удобен. На нем отсутствуют удобные тактильные функции, что не мешает быстро открыть его.

Также в комплект входят сменные насадки:

Три силиконовые пары Spinfit разных размеров;

Три пары "звуконепроницаемых насадок", которые обеспечат лучшую звукоизоляцию и шумоподавление.

Кроме того, на сайте Xround можно приобрести Memory Foam – насадки с "эффектом памяти". Их цена составляет 12,99 доллара.

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Комплект насадок для наушников / Фото Xround

Наушники подключаются к телефону благодаря Bluetooth 5.0. Это позволяет обеспечить бесперебойное соединение на дистанции больше 10 метров.

Также Aero True обладают высокой степенью водонепроницаемости – IP54. Поэтому пользователь может не беспокоиться касательно дождя.

Гаджеты имеют сенсорные панели управления:

Справа – управление громкостью.

Слева – переключение треков.

Назначение сенсорных клавиш можно изменить благодаря приложению Xround MyTune. Кроме того, приложение позволит настроить эквалайзер.

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Наушники для гейминга

Чтобы обеспечить минимальную задержку звука во время игры на компьютере, придется приобрести еще один гаджет Xround – XT01 Bluetooth Transmitter. Этот передатчик, стоимостью 50 долларов, обеспечит минимальную задержку сигнала между наушниками и компьютером, которая будет составлять 54 миллисекунды. Для сравнения задержка сигнала у наушников Airpods составляет 181 миллисекунду.

Также во время игры можно включить функцию объемного 3D-звука, которая называется XRound Reality Lite. Эта функция отменяет все настройки эквалайзера. Обозреватели отметили, что звук благодаря XRound Reality Lite очень хороший, ведь теперь слышно каждую составляющую песни и удобнее играть в игры. Однако звучание может быть слишком резким.

Следует отметить, что каждый наушник имеет два микрофона. Но несмотря на это фоновые шумы все равно ощутимы при разговоре.

Я бы сказал, что это работает достаточно хорошо, но все же это не так хорошо, как просто поднести телефон к лицу,

– говорит об использовании наушников при разговоре обозреватель техники Лоз Блейн.



Наушники Xround Aero True / Фото Xround

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