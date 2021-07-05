Беспроводные наушники Xround Aero True вышли на рынок с интересным набором функций, который включает в себя игровой режим с малой задержкой сигнала, трехмерную обработку объемного звука, функцию эффективного шумоподавления два микрофона и профили эквалайзера, которые пользователь может подстроить под свои вкусы. Фактическая цена гаджета – 100 долларов, но сейчас действует скидка и наушники можно приобрести по цене 75 долларов. Стоят ли они этих денег?
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Презентация беспроводных наушников Xround Aero True: смотреть видео онлайн
Подробнее о новаторских наушниках
Первое, что бросается в глаза – это довольно необычный стиль гаджета. Резкие формы словно призваны донести, что цель наушников – гейминг. И, хотя эстетическая составляющая важна, наушники следует выбирать по техническим характеристикам.
- Вес одного наушника составляет 4,2 грамма.
- Кейс вместе с наушниками весит 45,8 грамма.
- Время автономной работы – 6 часов непрерывного использования.
- Вместе с кейсом время работы увеличивается до 24 часов с перерывами на подзарядку.
Обозреватели техники отмечают, что сам кейс не слишком удобен. На нем отсутствуют удобные тактильные функции, что не мешает быстро открыть его.
Также в комплект входят сменные насадки:
- Три силиконовые пары Spinfit разных размеров;
- Три пары "звуконепроницаемых насадок", которые обеспечат лучшую звукоизоляцию и шумоподавление.
Кроме того, на сайте Xround можно приобрести Memory Foam – насадки с "эффектом памяти". Их цена составляет 12,99 доллара.
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Комплект насадок для наушников / Фото Xround
Наушники подключаются к телефону благодаря Bluetooth 5.0. Это позволяет обеспечить бесперебойное соединение на дистанции больше 10 метров.
Также Aero True обладают высокой степенью водонепроницаемости – IP54. Поэтому пользователь может не беспокоиться касательно дождя.
Гаджеты имеют сенсорные панели управления:
- Справа – управление громкостью.
- Слева – переключение треков.
Назначение сенсорных клавиш можно изменить благодаря приложению Xround MyTune. Кроме того, приложение позволит настроить эквалайзер.
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Наушники для гейминга
Чтобы обеспечить минимальную задержку звука во время игры на компьютере, придется приобрести еще один гаджет Xround – XT01 Bluetooth Transmitter. Этот передатчик, стоимостью 50 долларов, обеспечит минимальную задержку сигнала между наушниками и компьютером, которая будет составлять 54 миллисекунды. Для сравнения задержка сигнала у наушников Airpods составляет 181 миллисекунду.
Также во время игры можно включить функцию объемного 3D-звука, которая называется XRound Reality Lite. Эта функция отменяет все настройки эквалайзера. Обозреватели отметили, что звук благодаря XRound Reality Lite очень хороший, ведь теперь слышно каждую составляющую песни и удобнее играть в игры. Однако звучание может быть слишком резким.
Следует отметить, что каждый наушник имеет два микрофона. Но несмотря на это фоновые шумы все равно ощутимы при разговоре.
Я бы сказал, что это работает достаточно хорошо, но все же это не так хорошо, как просто поднести телефон к лицу,
– говорит об использовании наушников при разговоре обозреватель техники Лоз Блейн.
Наушники Xround Aero True / Фото Xround
Собрать полный комплект от Xround
- Xround Aero True – сами наушники. Их цена составляет 100 долларов.
- XT01 Bluetooth Transmitter – специальный передатчик, который максимально уменьшит задержку сигнала между наушниками и гаджетом, к которому XT01 подключены. Его стоимость составляет 50 долларов.
- Memory Foam – насадки для наушников с эффектом памяти. Цена составляет 13 долларов.
- Aero Carry Case – дополнительный кейс для наушников. Собственно оригинальный кейс с Aero True вы просто кладете в Aero Carry. Не совсем понятно для чего Aero Carry Case нужен, но для полного комплекта его можно приобрести по цене 10 долларов.