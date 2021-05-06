Стартап Tec-Innovation – не новички в отрасли. Вместе с Австрийским технологическим институтом Граца они уже разработали обувь InnoMake, которая оборудована ультразвуковыми датчиками. Это позволяет отслеживать преграды на дороге человека на расстоянии до 4 метров. Если обувь "замечает" преграду, то она сигнализирует об этом с помощью тактильной системы – обувь начинает гудеть, предупреждая владельца.

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Исследователь Австрийского технологического института Граца Дэвид Шинагл анализирует фотографии с камер на обуви / Фото New Atlas

Теперь Tec-Innovation совместно с институтом Граца взялись за еще более перспективную разработку – обувь с камерами. Для этого был разработан специальный сменный модуль. Модуль оснащен не только камерами, но и ультразвуковыми датчиками, как предыдущая версия обуви.

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Какие преимущества дадут камеры на обуви

Камеры будут помогать ультразвуковым датчикам точнее выявлять препятствия. Также камеры помогут "понять" электронике обуви, какого рода преграда перед ней и может ли человек преодолеть ее сам, или нужно ее обойти.

В будущем планируется объединить обувь в единую сеть, что позволит обмениваться данными о преградах через интернет. А это позволит, по мнению разработчиков, разработать глобальную карту преград.

Стоимость обуви без блока с камерами – 3840 долларов.