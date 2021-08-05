Вибрационная обувь: что это такое и для чего нужно

Сегодня различные компании пытаются расширить предлагаемый ассортимент продукции. Не исключением стала и компания Honda, которая известна тем, что производит автомобили. Компания дает возможность собственным работникам реализовать свои коммерческие идеи, а материнская компания в этом активно помогает.

Компания Honda объявила о создании стартапа Ashirase, Inc. в рамках программы IGNITION. Программа нацелена на помощь сотрудникам "Хонды" коммерциализировать свои идеи. Ashirase будет заниматься внедрением навигационных вибрационных систем, которые помогут людям с нарушениями зрения лучше ориентироваться на улицах.

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Навигационная вибрационная система Ashirase: смотреть видео онлайн

Подробнее о разработке Ashirase, Inc.

Стартап Ashirase, Inc. возглавил Wataru Chino, который имеет большой опыт в исследованиях и разработке приложений для автоматизированного вождения. Он же стал и автором идеи вибрационной обуви.

Замысел появился у мужчины после того, как у его бабушки ухудшилось зрение. В результате женщина, не заметив преграды во время прогулки, упала и умерла от полученных травм.

Устройство Ashirase

Устройство имеет такое же название, что и стартап, который его разрабатывает.

Оно состоит из двух основных частей:

Стельки, которая кладется внутрь обуви.

Прибора, который крепится на обуви извне.

Стельки выполняют роль собственно вибрационной системы. Внешний прибор содержит аккумулятор и программное обеспечение, которое взаимодействует со смартфоном.

Благодаря GPS-навигации устройство осуществляет навигацию в пространстве. Благодаря вибрациям стелек происходит контроль пути: например, если нужно повернуть направо, то вибрирует правая стелька. Также устройство подает сигнал, если нужно остановиться на перекрестке

В Ashirase, Inc. отмечают, что устройство предназначено для людей с ослабленным зрением, а не для незрячих. Также указывается, что устройство было разработано, чтобы дополнять другие вспомогательные устройства, такие как трость.

Внимание уделяли тому, чтобы устройство не отвлекало пользователя. Поскольку принцип работы Ashirase базируется не на звуке, владелец может слышать все, что происходит вокруг.

Ожидается, что устройство поступит в продажу в 2022 году.