Обустраивали гольф-клуб, а нашли древний гроб бронзового века

Часто редкие археологические артефакты находят случайно, ведь археологи не всегда знают, где именно их искать. Время стирает с лица Земли свидетельства захоронений, "стесывая" курганы водой и ветром. Иногда сами люди не хотят, чтобы эти захоронения нашли. Поэтому здесь важен нрав, чтобы отыскать ценную историческую достопримечательность.

Вероятно, именно такой нрав преследует британских археологов. В 2019 году на территории графства Линкольншир, Англия, где обустраивался водоем на территории гольф-клуба, нашли захоронение в необычном дубовом гробу. Внутри были расположены остатки тела. Примерный возраст редкого артефакта – около 4 тысяч лет.

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Что нашли в гробу

Гроб имеет длину около трех метров. Ширина составляет около пол метра. Изготовили гроб из большого цельного дуба.

Ствол дерева сначала раскалывали вдоль, чтобы получить половину ствола для дальнейшей обработки. Это позволяло не долбить гроб "с нуля". У гроба была крышка, часть которой сохранилась до наших дней.

В гробу обнаружили остатки человека и некоторые артефакты. Например, каменный топор с деревянной ручкой. Вероятно, топор был не практическим, а символической составляющей захоронения – его положила, чтобы почтить умершего и инструмент никогда не использовали для работы. Всего в Англии найдено 12 таких топоров.

Также в гробу обнаружены остатки растений. При более детальном изучении это даст историкам лучшее понимание того, как использовались определенные виды растений в погребальных ритуалах.

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Найденный в гробу топор / Фото York Archaeology Trust

Кто был похоронен в дубовом гробу?

Ученые не знают, точно ли это был представитель высокого социального положения. Но об этом свидетельствует ритуал погребения: после самого обряда над могилой возвели курган из мелких камней. В обществе бронзового века так поступали только с людьми высокого социального класса.

Всего в Великобритании найдено 65 таких дубовых гробов эпохи бронзового века.