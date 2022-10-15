Плохие новости: разрушенный телескоп Аресибо не будут восстанавливать, несмотря на надежду ученых

Пострадавший от значительных разрушений в 2020 году культовый радиотелескоп Пуэрто-Рико не будет восстановлен. В следующем году на этом месте будет открыт новый образовательный центр.

Что случилось с телескопом Аресибо

Проблемы с телескопом начались еще в 2017 году, когда на Пуэрто-Рико бушевал ураган "Мария". Тогда сама обсерватория не получила значительных повреждений. В 2020 году на острове прогремела серия землетрясений – тогда обсерваторию временно закрыли. Но некоторое время казалось, что с объектом все будет хорошо.

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Однако уже в августе ситуация изменилась – один из толстых кабелей, удерживавший 900-тонную платформу, выскользнул из гнезда и упал прямо на зеркало, повредив тарелку в поперечнике. Ситуация была плохая, но не катастрофическая, инженеры даже разработали план ремонта и заявили, что держат все под контролем.

Но уже в ноябре, перед началом ремонтных работ, не выдержал второй кабель. Проведя анализ ситуации, инженеры определили, что телескоп слишком нестабильный для безопасного ремонта. Тогда Национальный научный фонд NSF решил вывести обсерваторию из эксплуатации. Но реализовать план демонтажа не суждено, поскольку 1 декабря утром платформа весом в 900 тонн обрушилась упав на зеркало.



Повреждение зеркала после падения платформы / Фото NSF

Массивная радиоантена обсерватории Аресибо была необычным объектом, поскольку она играла ключевую роль в трех разных областях науки:

исследованиях атмосферы,

радиоастрономии,

и планетарной радиолокации.

С 1963 г. (дата открытия обсерватории) наблюдательное оборудование телескопа свисало с паутинообразной платформы, нанизанной на массивную антенну шириной 305 метров.

Планы по ремонту инструмента

С момента обрушения платформы ученые призвали восстановить телескоп или построить на месте еще более мощный заменяющий его инструмент.

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Теперь Национальный научный фонд (NSF), которому принадлежит объект, определил, что несмотря на просьбы ученых, обсерватория Аресибо не получит ни одного нового телескопа взамен потерянному. Новый образовательный проект также не предусматривает долгосрочного финансирования остающихся в обсерватории инструментов, в том числе 12-метровой радиоантенны и лидарной системы.

Что будет на месте объекта

NSF намерена развивать наследие обсерватории как ключевого образовательного учреждения в Пуэрто-Рико, превратив объект в центр естественно-научного, технологического, инженерного и математического образования (STEM), который должен открыться в 2023 году.

Обсуждение научных объектов в Аресибо в заявлении минимально, хотя в нем отмечается, что команды, желающие получить финансирование для использования существующих инструментов или построения новых, могут "представлять предложения, дополняющие сферу деятельности нового центра".

В программном запросе NSF для нового научного центра отмечается, что агентство рассчитывает выделить 5 миллионов долларов в течение пятилетнего периода. NSF также намерена предоставить обсерватории пятилетний контракт на техническое обслуживание стоимостью не менее 1 миллиона долларов ежегодно – эта сумма достаточна только для хозяйственного обслуживания объектов, ее недостаточно для обеспечения работы оставшихся инструментов.

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Наследие Аресибо

За последние 57 лет обсерватория Аресибо получила всемирную славу как исследовательскую площадку. С помощью телескопа было сделано множество научных открытий.

В 1974 году Аресибо передал мощный радиосигнал для возможной связи с возможными инопланетными цивилизациями.

В 2014 году с помощью телескопа удалось доказать существование коротких радиовсплесков.

В 2016 году астрономами были обнаружены быстрые радиоимпульсы, исходившие из одного источника.

Аресибо внес не только фундаментальный вклад в астрономию, ведь его наличие значительно повысило уровень образования и развило туризм на острове.