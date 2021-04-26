Что за светлые образования на фото?
Большие светлые пятна это результат слияния галактик. За ними скрываются две растущие сверхмассивные черные дыры, а "улыбка" создана завихрениями вещества вокруг них.
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Структура имеет обозначение Mrk 739. В масштабах Вселенной она расположена относительно недалеко от нас, что делает ее прекрасным объектом для изучения. Полученные данные позволят лучше понять драматические процессы, происходящие во время слияния галактик.
Галактики в процессе слияния Mrk 739 / Фото ESO
Как ученым удалось сделать такое фото
Для изучения структуры использовался приемник MUSE на Очень Большом Телескопе ESO.
Наблюдения показывают, что одна из галактик в паре значительно старше другой. Причем процесс их слияния находится на начальном этапе.
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Интересные фото космоса
Обсерватории частенько радуют нас интересными, иногда загадочными и часто волшебными фотографиями из разных уголков вселенной.
- Недавно на сайте телескопа Hubble показали впечатляющее фото спиральной галактики с перемычкой;
- Еще раньше, на том же сайте появилось интересное фото самого сердца галактики похожей на наш Млечный Путь;
- А здесь, просто невероятно красивое звездное скопление которым можно долго любоваться.