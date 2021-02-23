Новое пространство LIFTA.SPACE – настоящая образовательная экосистема, революционная культура обмена опытом, навыками и взглядами.

С 15 по 21 февраля в онлайн-пространстве вспыхнул масштабный бесплатный онлайн-марафон NO LIMITS: transformACTION 2021, организованный образовательным пространством LIFTA.SPACE. Масштабное образовательное событие объединило под лозунгом трансформации 50 ведущих спикеров со всего мира. Более 56 часов трансляции, 80 000 активных слушателей, десятки актуальных тем, которые освещают тренды и вызовы – все это лишь начало мощной волны форматирования онлайн-обучения.

Актуальность и значимость семидневного события подчеркивается впечатляющим откликом аудитории:

Такое органическое вовлечение свидетельствует о запросе на альтернативный подход к непрерывному обучению и саморазвитию, который сейчас уже становится необходимостью. Марафон transformACTION 2021 оказался ожидаемым и востребованным событием, которое отозвалось у сотни тысяч зрителей. Что это, как не подтверждение появления нового тренда и насущной потребности в саморазвитии?

Резонанс события можно измерять не только откликом зрителей и интересом среди лидеров мнений. Активное участие экспертов в докладах, диалогах с аудиторией и панельных дискуссиях, – еще один весомый маркер своевременности ивента и запуска принципиально нового образовательного пространства.

Дэвид Линч, Джим Багнола, Дэвид Аллен, Хариш Натараджан, Дмитрий Деркач, Михаил Царев, Анна Гончарова, Евгений Таллер, Дмитрий Карпачев, Ольга Яцына, Екатерина Серебрянская, Katya Chilly – такие разные, впрочем настроены на одну волну глобальной трансформации – транслируют общую для всех мысль: гибкость и курс на профессиональное и личностное развитие – основной тренд десятилетия.

"Мир меняется, ведь меняемся в нем мы – это суть глобальной трансформации новой эры. Сегодняшнее поколение меняет подход к личному развитию и росту. Необходимость перемен становится очевидной каждому.

Наша цель – не просто создать уникальное пространство для самореализации и саморазвития каждого, помогать исследовать новые возможности для роста и преодолевать внутренние и внешние барьеры, а изменить в целом подход и культуру несовершенной системы образования и развития настоящего.

"Мы – проект нового поколения, стирающий все лишние барьеры. Потому, что возможно – все, – подвела итоги основательница и главный визионер проекта Ирина Курочкина.

Лозунг NO LIMITS – это больше чем концепция или мотивирующий слоган платформы. Это действительность, которая воплощается с каждым новым шагом образовательного пространства LIFTA.SPACE. Марафон, которым начал свой старт проект доказал, что возможности открыты для каждого:

трансляции поддерживали украинский, английский, русский и жестовый языки;

барьер между экспертами и аудиторией наконец был преодолен: слушатель и спикер имели возможность обсудить любые вопросы в режиме реального времени;

во время ивента каждый имел возможность не только получить знания от спикеров, но и предложить свою экспертизу – найти работу или нового игрока в командном партнерстве LIFTA.SPACE;

кроме важных практических и сугубо профессиональных вопросов, марафон раскрыл духовные и культурные аспекты всестороннего развития личности.

Это прозвучало как манифест: современный человек – это не просто набор функций или эффективная рабочая единица, это личность, которая несет в себе и транслирует в мир идеи и ценности.

Фундамент принципиально новых отношений между слушателями и "носителями знаний и навыков" был заложен. И на нем уже активно строится новое пространство LIFTA.SPACE – настоящая образовательная экосистема, революционная культура обмена опытом, навыками и взглядами.

Команда образовательного проекта создает не внеочередной сайт: пока формируется пространство, основными характеристиками которого будут удобство, доступность, простота и гармоничность. Эти принципы будут касаться всех аспектов работы проекта: от функционала платформы до ключевых ценностей в коммуникациях.

Сейчас на сайте пространства уже доступны различные курсы и интенсивы, которые начнутся уже со следующей недели.

Команда LIFTA.SPACE искренне благодарна каждому, кто присоединился к марафону и в ком откликнулась трансформационная идея NO LIMITS. Именно аудитория мероприятия, ее открытость и готовность к активному развитию и стала ключевым источником вдохновения для создания максимально привлекательного, удобного и полезного контента.

Lifta.Space – новое digital-пространство роста, развития и достояния профессиональных и личностных качеств. Проект – больше, чем база знаний. Это экосистема, в которой каждый может приобретать, обмениваться и реализовывать профессиональный опыт. Комплексный подход к комплексному развитию человека.

Ирина Курочкина – основатель и управляющий директор Lifta.Space.

Основатель и экс-СЕО международного маркетингового агентства Digital Chain (DC).

10 лет опыта в создании и управлении проектами.

Эксперт по комплексным маркетинговым коммуникациям – более 17 лет опыта.