Как образовался марсианский ландшафт: исследование

Марс сегодня – это пустыня, которая покрыта многочисленными кратерами. И в этой пустыне можно четко различить речные долины. Некоторые реки брали свое начало из кратеров, содержащих воду. Но некоторые русла были значительно глубже других. В новом исследовании, вероятно, дали ответ на этот вопрос.

Если на Земле долина реки образовывается долго, на протяжении десятков лет, пока вода вымывает Землю, то на Марсе такие долины образовались почти мгновенно. Произошло это, по мнению ученых, из-за проломов в кратерах, в которых скапливалась вода. То есть, это было больше похоже на наводнение, чем на обычную земную реку.

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Глобальная карта Марса, на которой видно долины "паводковых рек" (белый цвет) / Фото Phys.org

Речная система Красной планеты

Кратеров на Марсе существует много: больших и малых. Некоторые из них миллиарды лет назад накопили воду, образовав кратерное озеро.

Но со временем уровень воды становился все больше. Из-за этого она или прорывала стену кратера, или переливалась через край. Это вызывало целые марсианские наводнения, которые, по мнению ученых, носили массовый и катастрофический характер.

Чтобы подтвердить свою теорию, ученые проанализировали 262 марсианских кратера, которые когда-то содержали воду. Конечно, были и "умеренные реки", которые текли медленно.

Но большая часть выявленных речных долин образована именно катастрофическими потоками жидкости, которые образовались из-за бреши в стенах. На таких участках средняя глубина русла имеет глубину вдвое большую, чем в обычных "умеренных реках".

Такие наводнения размывали огромное количество пород и относили их ниже по течению. Интересным представляется факт, что все такие "паводковые реки" образовались примерно в одно и то же геологическое время.