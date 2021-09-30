Если на Земле долина реки образовывается долго, на протяжении десятков лет, пока вода вымывает Землю, то на Марсе такие долины образовались почти мгновенно. Произошло это, по мнению ученых, из-за проломов в кратерах, в которых скапливалась вода. То есть, это было больше похоже на наводнение, чем на обычную земную реку.

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Глобальная карта Марса, на которой видно долины "паводковых рек" (белый цвет) / Фото Phys.org

Речная система Красной планеты

Кратеров на Марсе существует много: больших и малых. Некоторые из них миллиарды лет назад накопили воду, образовав кратерное озеро.

Но со временем уровень воды становился все больше. Из-за этого она или прорывала стену кратера, или переливалась через край. Это вызывало целые марсианские наводнения, которые, по мнению ученых, носили массовый и катастрофический характер.

Чтобы подтвердить свою теорию, ученые проанализировали 262 марсианских кратера, которые когда-то содержали воду. Конечно, были и "умеренные реки", которые текли медленно.

Но большая часть выявленных речных долин образована именно катастрофическими потоками жидкости, которые образовались из-за бреши в стенах. На таких участках средняя глубина русла имеет глубину вдвое большую, чем в обычных "умеренных реках".

Такие наводнения размывали огромное количество пород и относили их ниже по течению. Интересным представляется факт, что все такие "паводковые реки" образовались примерно в одно и то же геологическое время.