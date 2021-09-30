Как образовалась Луна: ученые предлагают новую теорию

Луна – это единственный естественный спутник Земли на сегодня. Также она космическое тело, которое человечество смогло исследовать лучше всего, если не учитывать Землю. И все же остается много вопросов. Например, как Луна образовалась? У ученых есть главная теория. Но недавно у нее появился "апдейт".

Согласно современной доминантной теории образования Луны, наличием спутника мы должны быть благодарны гипотетической планете Тейя. Миллиарды лет назад это космическое тело, которое имело размеры, близкие к размерам Марса, врезалось в Землю. В результате столкновения Тейя, вероятно, слилась с протоземлей. Но в окружающее пространство было выброшено огромное количество вещества, которое под действием гравитации собралось в кучу, образовав Луну. Некоторые ученые считают, что у Земли того времени существовала даже система колец. В новом исследовании говорится, что столкновение было. Но не одно.

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Новая теория формирования Луны

В исследовании указывается на то, что современная ударная модель формирования Луны предполагает, что столкновение произошло на небольшой относительной скорости. Эта же теория, которая многократно подтверждалась благодаря компьютерному моделированию, показывает, что Луна должна была сформироваться преимущественно из обломков именно Тейи, а не Земли.

Но это противоречит исследованиям лунного реголита, который удалось заполучить американским астронавтам в рамках программы "Аполлон", советским автоматическим межпланетным станциям по программе "Луна" и китайской АМС Chang'E 5.

Исследования лунного грунта показывают, что изотопная химия Луны и Земли почти одинакова. То есть, Луна образовалась из обломков Земли, а не гипотетической Тейи.

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Улучшенная ударная теория

Ученые предлагают новую теорию. Согласно ей, удар все-таки состоялся. Планета, близкая по размерам к Марсу, врезалась в Землю.

И Тейя, в отличие от "стандартной теории", не была поглощена Землей, а словно отскочила в пространство, потеряв значительную часть энергии. Примерно через миллион лет, говорят ученые, планета вернулась, чтобы снова столкнуться с Землей. Но на этот раз относительные скорости были значительно меньше, чем во время первой "встречи".

Таким образом, благодаря двум ударам, материал Тейи и Земли смешался, образовав Луну. Сама гипотетическая планета была поглощена Землей.

Эта теория также объяснят то, почему изотопный химический состав Венеры и Земли отличается, хотя должен был бы быть похожим – Земля и Луна состоят из смешанного материала Тейи и самой Земли.