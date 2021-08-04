Что способствовало появлению кислорода в атмосфере Земли – ученые нашли ответ

Исследователи из Германии обнаружили, что формированию концентрации кислорода в атмосфере способствовало удлинение суток на Земле – фактическое замедление вращения планеты в ходе ее развития. Это стало причиной более продуктивного фотосинтеза и, как следствие, привело к кислородной революции на Земле.

Почему Земля замедляется и как быстро это происходит

На скорость вращения Земли непосредственно влияет наш естественный спутник – Луна. Под его влиянием скорость вращения планеты постепенно замедляется и это ведет к тому, что с каждым годом сутки становится несколько длиннее – примерно на две миллисекунды за столетие.

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Мы этих изменений не замечаем, и общее влияние этого процесса на нашу жизнь действительно настолько незначительно, что им можно пренебречь. Однако в течение нескольких миллионов лет эти накопленные миллисекунды осуществили значительное влияние на биосферу нашей планеты. Столь серьезный, что, возможно, именно они и привели к одной из самых серьезных трансформаций в истории Земли – появления кислородной атмосферы.

С чего все началось и как происходило

Ученые считают, что главные события развивались около 2,4 миллиарда лет назад или раньше. В тот период появились фотосинтезирующие цианобактерии, что выделяли кислород, который растворялся в океане, оседал в минеральных соединениях, заполнял воздух. И, судя по данным исследования, важную роль в этой кислородной революции сыграла продолжительность суток.

На возможную связь исследователей натолкнули бактерии, обитающие в провале Миддл-Айленд (Middle Island Sinkhole) – естественное подводной каверне на озере Гурон в Северной Америке. Условия там действительно экстремальные:

вода сильно насыщена серой;

концентрация кислорода в воде очень низкая.

В то же время камни на дне покрыты процветающими колониями микробов-экстремофилов, образующие многослойные бактериальные покрывала. Цианобактерии в них соседствуют и соревнуются с сульфатредуцирующими бактериями, которые производят энергию без света, с использованием сульфата.

Открытие ученых

Биологи заметили, что в темное время суток сульфатредукторы поднимаются ближе к поверхности многослойного покрывала, а в светлое им на смену приходят фотосинтезирующие цианобактерии.

Этот ежесуточный круговорот связан с конкуренцией микробов за доступ к поверхности покрывала, где происходит интенсивный обмен веществами и энергией с окружающей средой. Однако суточная смена одних бактерий другими происходит далеко не моментально, занимает несколько часов.

В результате у цианобактерий остается не так много времени на ход процессов. Но чем продолжительнее становились сутки, тем дольше они смогли выделять кислород.

Бактериальное покрывало в провале Миддл-Айленд / Фото NOAA Thunder Bay National Marine Sanctuary

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Эксперимент над цианобактериями

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые использовали данные с датчиков, установленных в провале Миддл-Айленд, а также провели эксперименты с образцами бактерий, привезенными в лабораторию. На этой основе была получена модель, которая показала зависимость выделения кислорода от частоты смены светлых и темных периодов.

Логично, что двое суток по 12 часов – это одни сутки в 24 часа; однако с точки зрения фотосинтеза они далеко не равны. Ограничения, связанные с медленным перемещением микробов и диффузией молекул через бактериальное покрывало, приводят к тому, что цианобактериям нужно заметно больше времени на то, чтобы процессы запустились в полную силу.

Результат эксперимента показал, что продление светлого времени может резко усилить эффективность работы цианобактерии – что, видимо, и произошло в эпоху кислородной революции.

Недавно ученые совершили еще одну важную и крайне редкую находку – окаменелый мозг мечехвоста рода Euproops. Он умер около 310 миллионов лет назад, но важный орган можно хорошо рассмотреть в окаменелости.