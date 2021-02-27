В Китае продемонстрировали первые изображения образцов лунного грунта, полученных во время миссии автоматической межпланетной станции "Чанъэ-5". На фотографиях можно хорошо рассмотреть образцы с поверхности естественного спутника Земли.

Капсула "Чанъэ-5" доставила на Землю 1,731 кг образцов лунного грунта, собранных 16 декабря в Океане Бурь. Теперь Китай опубликовал изображение свежих образцов.

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Особенности собранных образцов лунного грунта

Фотографии показывают, что образцы содержат темные зерна и мелкий материал, а также кусочки базальтового стекла, созданные вулканическими процессами на Луне. Китай заявил о своей готовности поделиться образцами с учеными по всему миру. В январе Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало процедуру запроса доступа к образцам.

Here we have a first glimpse of some of the 1,731 grams of lunar samples collected by Chang'e-5 and delivered to Earth in December. Images: CCTV; CNSA/CLEP pic.twitter.com/2E0zHw9foh — Andrew Jones (@AJ_FI) February 22, 2021

Образцы также поступили в Государственный музей Китая и, как ожидается, будут представлены широкой публике в марте внутри особого контейнера. Сам контейнер с лунным грунтом сделан из искусственных кристаллов, прообразом его дизайна служит серия ритуальных бронзовых сосудов "цзунь" из коллекции Государственного музея Китая.

To go on public display soon pic.twitter.com/7g14K8oIeN — Andrew Jones (@AJ_FI) February 23, 2021

Внешняя высота конструкции – 38 см 44 мм, что символизирует среднее расстояние между Землей и Луной, равной 384 400 километрам, а его ширина – 22 см 89 мм, что символизирует продолжительность миссии "Чанъэ-5" – 22,89 дней от запуска до возвращения. Внутри контейнера – карта Китая и другие элементы. Лунный грунт помещен в центре полой поверхности в сферическом шаре, который символизирует Луну.