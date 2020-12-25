Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) вскрыли камеру B и C контейнера для сбора образцов с астероида Рюгу. Также они пересыпали содержимое камер А и С в отдельные контейнеры для продолжения исследований и показали фото образцов.

Ученые обнаружили, что наибольшие частицы в камере C имеют размер около 1 см. Они попали туда в ходе второй попытки забора грунта с астероида Рюгу, сообщает 24 канал.

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Детали исследования

Примечательно, что в капсуле с образцами ученые обнаружили кусочек алюминия. Они еще не подтвердили его искусственное происхождение. Ученые предполагают, что это может быть кусочек элемента отбойника, который попал внутрь контейнера.

Специалисты JAXA продолжают изучение образцов с астероида Рюгу в лабораторных условиях "чистой" комнаты исследовательского центра по изучению внеземных образцов, расположенных в кампусе JAXA в Сагамихаре, Япония.



Фрагменты астероиду Рюгу в капсулах сборника

Для чего собирали почву с астероида

Ученые надеются, что часть грунта Рюгу, которая не подверглась прямому воздействию солнечного излучения и космических лучей, предоставит им новые данные об эволюции солнечной системы. Например, в образцах камеры С есть белые вкрапления, которые, вероятно, являются досолнечными зернами.

Информация о полученных образцах

18 декабря 2020 года JAXA опубликовала информацию об общей массе полученных образцов грунта с астероида Рюгу. Внутри капсулы присутствуют около 5,4 г образцов, собранных с поверхности и из подповерхностного слоя астероида. Это в несколько раз больше, чем планировалось получить в ходе данной миссии. Ученые ожидали увидеть около сотни миллиграммов пыли. Причем полученные 5,4 г почвы – это без учета той части пыли с астероида, которая осела внутри входного отсека контейнера-уловителя. Она будет удалена из контейнера для проб и измерена отдельно. Там может быть около сотни мг пыли.

Немного о миссии

Стоимость этой космической миссии составляет 296 миллионов долларов. Миссия "Хаябуса-2" была запущена в декабре 2014 года. В июне 2018 года аппарат достиг астероида Рюгу и начал его изучение. Были предприняты две попытки забора грунта с астероида. В конце 2019 года "Хаябуса-2" успешно выполнил задание по забору образцов грунта с астероида и в ноябре начал движение к Земле.

5 декабря 2020 года японский космический аппарат "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с почвой, собранной на астероиде Рюгу. На следующий день специалисты JAXA обнаружили на полигоне Вумера в Южной Австралии капсулу с важным грузом.