На образце, собранном зондом "Хаябуса-1 на астероиде Итокава, ученые из Лондонского королевского университета Холлоуэя обнаружили воду и органические вещества. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Палеонтологи исследовали крупинку пыли, привезенную с астероида Итокава на Землю зондом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) в 2010 году. По словам команды ученых, такой материал был обнаружен на поверхности астероида впервые. Открытие может "переписать историю жизни на нашей планете".

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Что нашли исследователи

Анализ крупинки, получившей название "Амазонка", показал, что на астероиде сохранилось оригинальное органическое вещество, а также подвергавшееся нагреванию.

Нагретая органическое вещество указывает на то, что астероид в прошлом нагревался до температуры свыше +600 градусов по Цельсию. Присутствие ненагретого органического вещества рядом с ним означает, что эта примитивная органика прибыла на поверхность Итокавы после того, как астероид остыл,

– пояснила ведущий автор исследования доктор Куини Чан.

Астероид эволюционировал в течение миллиардов лет, получая воду и органику из чужеродных внеземных материалов, как и Земля. В прошлом Итокава, вероятно, подверглась сильному нагреванию, обезвоживанию и разрушению из-за мощного столкновения. Однако астероид вновь восстановил свои запасы воды, которая появилась на нем в результате падения пыли или богатых углеродом метеоритов.

Это исследование показывает, что астероиды класса S с кремнием в составе могут содержать ингредиенты для жизни.

Если бы в других звездных системах где-то во Вселенной были такие же благоприятные условия, как на ранней Земле, ингредиенты, которые несли эти астероиды, могли бы дать толчок жизни в другом месте,

– заявили ученые.