Реакция криптобиржи на инцидент

Coinbase заявляет, что обновила протоколы двухфакторной аутентификации с помощью SMS сразу же после того, как узнала о проблеме. Компания отметила, что хакеры могли использовать эту уязвимость только в том случае, если знали логин и пароль жертвы.

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Как злоумышленники получили доступ к кошелькам пользователей Coinbase

Биржа утверждает, что для взлома злоумышленнику необходимо было знать не только электронную почту пользователей и пароли и номера телефонов, связанные с вашей учетной записью на бирже. А еще нужно было иметь доступ к электронной почте.

Coinbase точно не знает, как злоумышленники получили доступ к этой информации, но предполагается, что в ход пошли фишинг и социальная инженерия. Компания утверждает, что речь не идет об утечке данных с ее стороны.

Coinbase заявила, что полностью возместит ущерб всем пользователям, которые потеряли деньги в результате атаки не позднее 4 сентября. Пользователи Coinbase, ставшие жертвами атаки, получили следующие сообщения:

Мы зачислим на ваш счет средства, равные стоимости валюты, похищенной с вашего счета во время инцидента. Некоторым клиентам уже возмещены расходы. Мы позаботимся о том, чтобы все клиенты получили полную стоимость того, что потеряли.

Coinbase является второй по величине криптовалютной биржей в мире. Она имеет около 68 миллионов клиентов.