Обойти Apple и Samsung: Xiaomi объявила сроки, за которые она станет лидером на рынке смартфонов

Среди производителей смартфонов постоянно идет ожесточенная борьба за лидерство. После того, как Huawei существенно опустилась в списке лидеров из-за американских санкций, свободное место среди лидеров занял другой китайский производитель – Xiaomi. Компания стремительно выбивается в ТОП и объявила об амбициозных планах – стать лидером отрасли.

Старший вице-президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi Лу Вейбинг накануне заявил в интервью, что целью компании является лидерство в области производства смартфонов. Xiaomi ожидает, что ей удастся достичь ТОП-1 в течение ближайших 3 лет.

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Как Xiaomi собирается стать производителем смартфонов №1

Китайский производитель изначально планирует достичь количества в 30 000 розничных магазинов в Китае за эти 3 года. Сейчас в Поднебесной насчитывается 10 000 магазинов бренда. Именно розничные магазины Xiaomi выбрала своим приоритетом, ведь по этому показателю компания больше всего уступает конкурентам (до сих пор Xiaomi отдавала предпочтение онлайн-продажам).



Xiaomi планирует открыть 30 000 розничных магазинов к 2024 году / Фото Android Authority

Однако не только смартфонами едиными планирует заниматься компания. К 2024 году Xiaomi имеет не менее амбициозный план наладить полноценное производство собственных электромобилей и уже активно работает над этим.

Сможет ли Xiaomi стать лидером рынка смартфонов

Xiaomi уже конкурирует с другими лидерами на некоторых рынках. Недавно китайскому производителю даже удалось ненадолго сдвинуть Apple со второго места.

Однако одной Apple дело не ограничивается. Чтобы возглавить рынок смартфонов, Xiaomi нужно будет одолеть такого гиганта, как Samsung, а это уже "рыбка значительно больших размеров". Южнокорейский гигант на протяжении многих лет остается неизменным лидером по продажам смартфонов и, похоже, свое место уступать не собирается.