Обогнать США: Китай и Россия начнут строить базу на Луне в 2027 году

Представители космической отрасли Китая сообщили, что на 8 лет ускоряют план создания базы на Луне. Это вызвано необходимостью противостоять планам американского альянса по разделению зон влияния на нашем естественном спутнике.

В прошлом году США исключили Россию и Китай из списка партнеров по добыче полезных ископаемых на Луне. При таких условиях Китай решил идти на опережение. При участии России КНР планирует возвести базу на Луне к 2027 году.

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В частности, один из высших чиновников Китайского национального космического управления сообщил, что новой задачей миссии "Чанъэ-8", ранее запланированной на 2035 год, станет высадка на Луну беспилотной исследовательской станции в 2027 году.

До этого проект "Чанъэ-8" предусматривал испытание в лунных условиях ряда технологий для строительства и обслуживания станции на Луне, например, 3D-печать с использованием местных материалов.

Какой будет китайская лунная программа

Целью ускорения планов начала освоения Луны, по словам чиновника, является создание прочной основы для мирного использования лунных ресурсов. До этого момента представители космической отрасли Китая неоднократно заявляли, что они не заинтересованы в гонках, подобных тем, которые были во времена холодной войны между СССР и США.

Вероятно, логичная и активная антироссийская и антикитайская позиция NASA в этом вопросе заставила изменить подход к реализации лунных программ.

Китайские ученые планируют создать автономную мобильную исследовательскую станцию с возможностью удаления от базы на 1000 километров. Также Китай намерен вычеркнуть из планов освоения спутника создание окололунной орбитальной станции – перевалочной базы, которую будут строить в рамках лунной программы NASA "Артемида". Китайско-российская база сразу будет создаваться на Луне как автономный объект, способный принимать космонавтов.

Наконец, китайская лунная программа сосредоточится на поиске пещер для развертывания баз под надежной радиационной и метеоритной защитой ниже уровня "земли", тогда как NASA планирует (по крайней мере на первом этапе) развертывание объектов на поверхности. Согласно последним исследованиям, Луна оказалась более вулканически активной, чем предполагалось, и тот же китайский луноход обнаружил около 10 выходов на поверхность. Жить в таких норах будет гораздо безопаснее, чем на поверхности.

В то же время и у NASA есть несколько миссий направленных на изучение таких пещер. В рамках одного из проектов на Луна отправят роботизированный зонд в виде мяча, который будет изучать такие образования.

Стоит отметить, что роль России в проекте китайской лунной станции не до конца понятна. Не ясно также, что Россия может привнести в проект, поэтому дальнейшие новости в этой области обещают быть действительно интересными.