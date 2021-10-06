Как правило, вопрос установки функциональных обновлений и исправлений безопасности не вызывает затруднений у пользователей, поскольку такие патчи приносят с собой новшества и делают платформу более стабильной. В случае с Windows 10 отказаться от установки обязательных обновлений еще и не так просто, но Windows 11 распространяется по другому принципу.

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Microsoft дает пользователям больше времени, обещая продлить поддержку Windows 10 до 2025 года. Это означает, что у пользователей Windows 10 будет еще несколько лет, прежде чем ОС перестанет получать новые функции и важные обновления.

Что говорят специалисты о новой Windows 11

В пользу того, чтобы повременить с установкой Windows 11 и продлить использование Windows 10, по мнению экспертов из PCWorld, свидетельствуют несколько фактов.

Прежде всего следует отметить обновленный пользовательский интерфейс. В Windows 11 присутствуют те же проводник, панель задач, меню "Пуск" и другие элементы, но в них использованы новые метки, значки и средства навигации.

Пользователю будет трудно работать с той же эффективностью, как в Windows 10, пока он не освоит все тонкости и нюансы новой ОС,

– отмечают эксперты.

Даже для выполнения простых задач вроде переименования файлов или перемещения по каталогам предстоит использовать соответствующие значки, для запоминания которых придется потратить время.

Редакция 24 Техно испытала новую операционную систему Windows 11. Стоит сказать, что заявления о некоторой необычности и сложности пользовательского интерфейса трудно назвать содержательными. Несмотря на немалое количество нововведений интерфейс новой системы интуитивно понятен и уже за первые несколько часов пользования вы будете чувствовать себя полностью комфортно.

Еще один вопрос касается функциональности Windows 11. Без сомнения, ОС можно использовать в ее нынешнем виде, но в процессе взаимодействия с ней придется регулярно сталкиваться с незначительными, но раздражающими проблемами.

Например, панель задач и меню "Пуск" стали менее функциональными по сравнению с их аналогами в Windows 10. При этом панель задач динамично центрируется, из-за чего с открытием приложений меню "Пуск" будет смещаться влево.



Новое меню "Пуск" в Windows 11 / Скриншот 24 канала

Пользователи не могут изменить размер или переместить панель задач. Поддерживается закрепление приложений на панели задач, но в меню "Пуск" они отображаются в разделе "Все приложения", откуда их уже можно перетащить на основной странице меню "Пуск". И таких мелочей может набраться достаточно.

Стоит отметить, что и эти, называемые экспертами раздражительными, особенности все же не значительно влияют на производительность работы с системой.

В плане новых функций все действительно не так однозначно. Например, инструмент DirectStorage может быть одним из главных преимуществ Windows 11 для геймеров, а возможность запуска Android-приложений прямо на рабочем столе наверняка заинтересует еще большую аудиторию. Однако обе эти функции не будут доступны в первой версии Windows 11, распространение которой началось на этой неделе.



"Виджеты" – новая фишка Windows 11 / Скриншот 24 канала

Также важно понимать, что новая ОС содержит новый код, а это может означать появление разного рода сбоев в процессе взаимодействия с платформой. С большой долей уверенности можно предположить, что пользователи Windows 11 обнаружат немало багов, которые станут не самым приятным сюрпризом.

Стоит ли обновляться до Windows 11 уже

Надо отметить, что рядовые пользователи действительно могли бы подождать с обновлением до новой Windows 11, даже если их ПК поддерживают такую возможность. Дело в том, что новая ОС качественно и функционально не очень отличается от Windows 10. Однако, тем, кто уже устал ждать чего-то нового хотя бы в визуальном плане, обновиться таки стоит, ведь Windows 11 как минимум отлично выглядит.



Windows 11 действительно красивая операционная система / Скриншот 24 канала

Всем же, кто не желает спешить с обновлениями, беспокоиться не стоит. Отказ от установки Windows 11 в настоящее время не будет означать отказа от обновлений. Windows 10 продолжит поддерживаться в течение нескольких лет, а Microsoft продолжит работу над Windows 11.

Уже в начале следующего года пользователям станут доступны ключевые функции, и в целом платформа станет более стабильной. Очевидно, что после этого Microsoft будет прилагать больше усилий, чтобы подтолкнуть пользователей к переходу на Windows 11. Однако до наступления этого момента для многих пользователей более правильным решением может стать отказ от обновления.

Как скачать и установить Windows 11 другим путем помимо обычного обновления читайте здесь.