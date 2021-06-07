В общем watchOS 8 получила не так много обновлений, как другие системы, однако обойти их вниманием мы не можем. По сути Apple оптимизировала некоторые функции и возможности умных часов.

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Что изменится в watchOS 8

Приложение Mindfulness заменит "Дыхание" с новыми эффектами для дыхательных упражнений и функциями, которые помогут расслабиться.

В приложении "Фитнес" появится больше видов тренировок для тай-чи и пилатеса.

Приложение "Здоровье" будет отслеживать частоту дыхания и отправлять сообщения, если она выходит за рамки обычного ритма.

Появилась новая функция – "портретные" циферблаты.



WatchOS 8 получила несколько важных нововведений / Скриншот

Другие полезные функции

Технология машинного обучения определяет лицо для выбранной фотографии и красиво размещает часы за, под или над ними, чтобы не загораживать фото. Также часы смогут запускать несколько таймеров одновременно и поддерживать режим Always-on для большего перечня приложений.

Важных обновлений не получили, однако изменили дизайн такие приложения как: