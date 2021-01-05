Серия Xiaomi Mi A пользуется большой популярностью, но при этом является одной из наиболее проблемных для компании Xiaomi. Практически каждый крупный апдейт приводил к различным поломкам. Но, похоже, производитель придумал как помочь пользователям.

Напомним, после недавнего релиза Android 11 для Mi A3 обновление вызывает зависание смартфона. При этом пользователи не могут вернуть устройство в надлежащее состояние, сообщает Gizmochina.

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Что предлагает Xiaomi

Компания не осталась в стороне и готова помочь пострадавшим пользователям. В пресс-службе Xiaomi признали наличие проблемы. Там также добавили, что пострадавшие пользователи могут обратиться в официальный сервисный центр, где им бесплатно окажут помощь.

При этом ремонт проведут бесплатно, независимо от наличия гарантии.

"Мы, как бренд, который стремится предложить лучший пользовательский опыт, мы будем постоянно улучшать наши продукты и услуги", – говорят в Xiaomi.

Кстати, обновление до Android 10 для Xiaomi Mi A3 было не менее проблемным. Тогда компания несколько раз выпускала и отозвала прошивку из-за обнаружения в ней критических ошибок.